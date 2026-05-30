Esta es la histórica regla que se castigará con ROJA en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estamos a menos de 30 días para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que será un parteaguas no solo por el hecho de contar con 48 selecciones por primera vez en la historia, sino por la implementación de distintas reglas que pondrán en jaque a diversos futbolistas.

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Será el 11 de junio cuando la Copa Mundial de la FIFA 2026 comience formalmente a través del duelo entre la Selección de México y el combinado de Sudáfrica, mismo que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Banorte y que podría presentar la implementación de estas nuevas reglas.

¿Qué regla se implementará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Fue durante el pasado 30 de abril que la FIFA llevó a cabo su consejo en Vancouver a través de una agenda muy cargada rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo más destacado de la reunión guardó relación con la norma que permite al árbitro expulsar al jugador que se tape la boca al momento de lanzar un mensaje.

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Se trata, entonces, de una regla que prohíbe a los futbolistas cubrirse la boca al hablar con rivales en situaciones de confrontación entre ambos. Con ello, se busca que las cámaras capten cualquier interacción racista o discriminatoria, por lo que si un jugador lo hace podría ser expulsado por el juez central.

Cabe mencionar que esta regla surge a raíz de la polémica protagonizada por Gianluca Prestianni y Vinícius Jr durante el repechaje de la Champions League, juego en donde el futbolista del Real Madrid acusó directamente al argentino de lanzar comentarios discriminatorios en su contra.

¿Qué pasará con los jugadores que abandonen el campo?

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 también se presentará la nueva regla “anti - walkoff”, misma que consiste en que todo jugador o miembro del cuerpo técnico que abandone el campo por estar en contra de la designación arbitral también recibirá el cartón rojo de parte del juez.