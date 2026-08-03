Los requisitos multimillonarios de Memphis Depay para seguir en el Corinthians del Brasileirão

Si en su momento los requisitos de Neymar en Santos parecían altos, los pedidos de Memphis Depay para renovar en el Corinthians siguen esa línea. Mientras el club de Brasil negocia la renovación del delantero neerlandés, distintos reportes revelaron una serie de condiciones multimillonarias y beneficios que el futbolista habría solicitado en el equipo paulista.

Mientras el Brasileirão es una de las ligas más importantes del mundo, Memphis Depay busca renovar hasta finales de 2028 en el Corinthians. Entre las condiciones que habría pedido el de Países Bajos destaca un salario cercano a los 12 millones de euros por dos temporadas, además de un apoyo mensual de 43 mil euros destinado al pago de su vivienda.

Memphis Depay presentó una larga lista de condiciones para renovar contrato en Corinthians

Según los reportes de medios brasileños, Memphis también solicitó un incremento del 10 % en conceptos como salario, derechos de imagen y fondos para marketing. A ello se suman otros beneficios relacionados con premios deportivos.

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Entre las peticiones aparecen un palco privado en el Neo Química Arena y la posibilidad de utilizar el estadio durante dos días para realizar eventos propios. Además, habría solicitado que el 50 % de los ingresos generados por esas actividades.

|MEXSPORT

El Mundial de Clubes también forma parte de la negociación

Uno de los puntos que más llamó la atención es la solicitud de recibir un porcentaje del premio económico de Corinthians en el Mundial de Clubes 2029, incluso si para entonces ya no forma parte de la institución.

De acuerdo con la versión difundida por Gazeta Esportiva, el futbolista considera que su participación en el proceso de reestructuración deportiva del club justificaría ese beneficio en caso de que el equipo alcance ese objetivo en el futuro.

|REUTERS

Corinthians también mantiene una deuda con el delantero

Los reportes también indican que Corinthians todavía mantiene un adeudo cercano a los 8 millones de euros con Memphis. Ese monto sería cubierto en cuatro pagos durante los próximos dos años como parte de los compromisos adquiridos con él.

Por ahora, ninguna de las partes ha anunciado un acuerdo definitivo. Las negociaciones continúan y será en las próximas semanas cuando se conozca si el club acepta las condiciones planteadas por Memphis para continuar en el futbol brasileño.

