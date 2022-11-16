México pierde contra Suecia previo a su debut en Qatar 2022

La Selección de México cayó antes de su debut en el Mundial de Qatar 2022. A seis días de su debut contra Polonia en la justa invernal, el conjunto que dirige Gerardo Martino perdió por marcador de 1-2 frente a Suecia, en el Estadio Montilivi, en Girona, España.

El conjunto nacional inició con intensidad sobre el terreno de juego, teniendo un par de oportunidades gracias a los disparos de larga distancia de Luis Chávez y Alexis Vega, los dos hombres que le dan luz al ataque verde.

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Luego vino una ligera baja de juego por parte de nuestro representativo, momento que aprovecharon los suecos para ser más peligrosos sobre el terreno de juego, pero sin alguna llegada de verdadero peligro sobre el arco de Guillermo Ochoa.

Al 42’, Uriel Antuna tuvo la más clara para la Selección Mexicana, el atacante de Cruz Azul disparó de larga distancia, pero para su mala fortuna el tiro pegó en el travesaño, y así irse 0-0 al descanso.

Raúl Jiménez volvió a sumar minutos con la Selección Mexicana

En la segunda mitad, Martino mandó tres cambios, en los que destacó el regreso de Raúl Jiménez con la playera de nuestro país. El ‘Lobo Mexicano’ jugó toda la parte complementaria, junto a Andrés Guardado -quien consiguió el récord de más partido con nuestro país, 178- y el Chucky Lozano, que también ingresaron en los segundos 45 minutos.

Suecia derrotó a México en Girona, España, a seis minutos del final

A los 10 minutos de la parte complementaria, Suecia se fue al frente en el marcador. En lo que México que se acomodaba tras los cambios, los vikingos aprovecharon y en una descolgada abrieron la pizarra en Girona, gracias a Marcus Rohdén.

Entonces, vino la reacción de dirigidos por el ‘Tata’; Herrera dio un pase filtrado, que dejó a Vega solo contra el portero y de parte interna, con la pierna derecha, definió a segundo poste, para empatar el marcador.

Como valde de agua fría, Mattias Svanberg anotó el del triunfo para los europeos al 84’, y así la Selección Mexicana llegará con una derrota a seis días de su debut en el Mundial de Qatar 2022.

¿Cuándo llega México al Mundial de Qatar 2022?

El equipo nacional dormirá en España, para por la mañana salir hacia Qatar, la sede del Mundial 2022, y se espera que estén aterrizando alrededor de las 22:20 de la noche (horario qatarí).

El debut en la justa será el 22 de noviembre frente a Polonia, en punto de las 10:00 AM (tiempo del centro de México), en el Estadio 974.

