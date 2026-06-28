¿Rodolfo Rotondi se va del Cruz Azul? Esto es lo que se sabe del posible cambio de club del argentino

Rodolfo Rotondi fue una pieza clave en la obtención del Clausura 2026 para Cruz Azul. El argentino se convirtió en un líder tanto fuera como dentro de la cancha, siendo un jugador decisivo en instancias de suma importancia. Su aporte lo colocó como una oportunidad atractiva en el mercado de verano para varios equipos de la Liga BBVA MX, pero el propio mediocampista ya tendría tomada una decisión.

En estas últimas semanas, Rotondi fue vinculado a distintos movimientos dentro del mercado de la Liga BBVA MX. Uno de los rumores más recurrentes lo colocaban en la órbita de Tigres UANL, incluso como una posible pieza de cambio por Juan Brunetta. Sin embargo, el entorno del jugador apagó rápidamente los rumores y todo parece indicar que continuará jugando en Cruz Azul.

Rotondi tendría decidido su futuro|Crédito: @CruzAzul / X

Rodolfo Rotondi continuaría en Cruz Azul para el Apertura 2026

Diversos reportes recientes señalan que Rotondi no tiene ninguna intención de abandonar Cruz Azul en este mercado de verano. Si bien es cierto que los sondeos por parte de distintos clubes del futbol mexicano sí han existido, en ningún momento avanzaron más allá de eso. El jugador no tiene la necesidad de cambiar de aires y desde la directiva de La Noria tampoco contemplan una salida del argentino próximamente.

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El mediocampista de 29 años se ha afianzado como una pieza indispensable dentro del esquema de Joel Huiqui y cree que aún tiene mucho para dar al equipo. De esta manera, su foco está puesto totalmente en Cruz Azul, equipo donde buscará replicar lo realizado durante el Clausura 2026 cuando obtuvieron el título de liga al derrotar a Pumas UNAM en la final.

Cruz Azul no busca desprenderse de Rotondi

Al igual que el jugador, la institución tampoco cambia su postura. Puertas adentro creen que no hay necesidad de negociar una salida ni abrir conversaciones por el pase de un jugador que es considerado crucial dentro del equipo. Rotondi se ha transformado en uno de los referentes del vestidor celeste, por lo que podría aportar experiencia de sobra pensando en el Apertura 2026.

Cabe recordar que Rotondi mantiene un contrato extenso con La Máquina. De acuerdo a la información que comparte el sitio Transfermarkt, el centrocampista argentino mantiene vínculo con Cruz Azul hasta el 30 de junio de 2028. Esto refuerza la idea de que el jugador es indispensable dentro de la institución y que, difícilmente, el club se siente a negociar una posible salida.