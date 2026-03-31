Próximo rival de México: este sería el sueldo de Rudi García, DT de Bélgica POR HORA

La Selección Nacional de México se prepara para el segundo duelo de la Fecha FIFA. Tras las constantes comparaciones entre el salario de Javier Aguirre y el de figuras como Roberto Martínez en Portugal, el foco ahora se posa en el próximo rival. La Bélgica de Rudi García enfrentará al combinado azteca en un duelo que promete chispas este 31 de marzo en el Soldier Field.

La brecha salarial en el futbol de selecciones sigue dando de qué hablar; mientras Carlo Ancelotti es el mejor pagado de Sudamérica con Brasil, García tiene un salario mucho más bajo en Bélgica. De acuerdo a reportes financieros, el estratega francés percibe una cifra cercana a los 13,500 euros semanales, lo que se traduce en un pago de aproximadamente 112 euros por hora.

Cuánto gana Rudi García en Bélgica por temporada

El contrato del técnico galo con los “Diablos Rojos” está tasado en unos 703,000 euros por temporada. Al realizar la conversión a moneda nacional, esto equivale aproximadamente a 15 millones de pesos mexicanos, una cifra que, aunque considerable, se mantiene por debajo de lo que perciben otros técnicos de la élite mundial o incluso en la propia Liga BBVA MX.

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Es importante destacar que estos montos, revelados por el portal especializado El Salario, corresponden únicamente al sueldo base. No se incluyen primas por objetivos ni bonos por resultados. García asumió el mando de Bélgica en enero de 2025 tras la salida de Tedesco, y se especula que sus ingresos reales podrían triplicar estas cifras por detalles del contrato.

¿Cómo ver México - Bélgica EN VIVO y GRATIS?

El encuentro amistoso internacional se podrá seguir este martes a través de la televisión abierta en territorio mexicano. La señal de Azteca 7 ofrecerá la transmisión gratuita para todo el país. Asimismo, el partido estará disponible en plataformas digitales como la web de Azteca Deportes y la APP de este sitio.

México llega a este compromiso buscando mejorar su sistema táctico tras el empate 0-0 con Portugal que generó más dudas que certezas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Bélgica de Rudi García es un rival ideal para testear de cara a la justa internacional.

