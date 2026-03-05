Santi Gimenez vs Raúl Jiménez: este es el sueldo de cada uno POR HORA, ¿quién gana más?
El delantero del Milan y el del Fulham tienen salarios diferentes por la liga en la que juegan
Santiago Gimenez y Raúl Jiménez son dos de los 20 jugadores mexicanos jugando en Europa en la actualidad. Si bien muchos eligen jugar en el Viejo Continente únicamente por el prestigio, también es cierto que los salarios acostumbran a ser más altos. Los dos delanteros de México ganan más de 4.5 millones de euros al año y, ¿cuánto por hora?
Aunque el futuro de Raúl Jiménez tambalea, el “Lobo de Tepeji” gana más dinero que Santi Gimenez, pues en la Premier League de Inglaterra se acostumbra a pagar más dinero que en la Serie A de Italia. Hay una diferencia cercana a los 120 euros por hora en favor del jugador del Fulham por sobre el del Milan.
El salario por hora de Raúl Jiménez en el Fulham
El ex América gana 115,840 euros por semana, lo que equivale a 650 euros por hora y 15,600 por día. Por mes serían cerca de 500,000 euros y 6 millones de la moneda europea al año.
El salario por hora de Santi Gimenez en el Milan
En tanto, el ex Cruz Azul tiene un sueldo de 89,000 euros por semana, lo que equivale a 530 euros por hora y 12,700 por día. Por mes serían cerca de 385,000 euros y 4.6 millones de la moneda europea anualmente.
Los números de Raúl Jiménez y Santiago Gimenez en el 2026
Mientras que el delantero de 34 años tuvo un comienzo espectacular en este 2026, el atacante de 24 años no pudo tener minutos debido a su lesión de tobillo. Se espera que ambos lleguen a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero el del Fulham llega mucho mejor que el del Milan. A continuación, sus números en lo que va del año:
- Partidos jugados: Raúl Jiménez 13 - 0 Santiago Gimenez
- Goles convertidos: Raúl Jiménez 4 - 0 Santiago Gimenez
- Asistencias aportadas: Raúl Jiménez 1 - 0 Santiago Gimenez
- Tarjetas recibidas: Raúl Jiménez 2 amarillas - 0 Santiago Gimenez
- Valor de mercado actual: Raúl Jiménez 4 Md€ - 20 Md€ Santiago Gimenez.