Santiago Giménez y los “europeos” que reportarían antes con la Selección Mexicana

Santiago Giménez, actual futbolista del AC Milán, es uno de los jugadores de la Selección Mexicana que militan en el continente europeo y que, seguramente, formarán parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde el cuadro nacional estará en el Grupo A.

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A pesar de las constantes lesiones con las que ha tenido que lidiar en los últimos meses, todo parece indicar que Santiago Giménez, surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul, sí está contemplado por el Vasco Aguirre rumbo al Mundial 2026. Ahora bien, ¿cuándo reportaría con el resto de sus compañeros?

¿Cuándo reportaría Santiago Giménez con la Selección Mexicana?

Si no ocurre nada extraño en los próximos días, todo haría indicar que Santiago Giménez será uno de los “europeos” que más pronto reporten a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, mismo en donde actualmente se encuentran los jugadores de la Liga BBVA MX.

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Y es que, de acuerdo con distintos reportes, tanto Santiago Giménez como Luis Chávez se estarían presentando en el CAR entre el 20 y el 26 de mayo; es decir, durante la próxima semana, uniéndose a Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Mateo Chávez y Edson Álvarez como los únicos “foráneos” de la concentración.

Cabe mencionar que tanto Javier Aguirre como el resto de su cuerpo técnico esperan contar con el resto de sus jugadores a más tardar el 1 de junio, incluyendo a futbolistas que forman parte del extranjero como Raúl Jiménez, César Montes y Johan Vásquez, por citar algunos ejemplos.

¿Santiago Giménez será titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si se confirma su convocatoria a la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, todo haría pensar que el canterano de Cruz Azul sería el segundo delantero para Javier Aguirre solo por debajo de Raúl Jiménez, por lo que comenzaría su estadía desde el banquillo de suplentes.

