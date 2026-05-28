Mientras el futbolista más caro de la Selección Mexicana vale 20 millones, esto vale el de Sudáfrica

Este miércoles 27 de mayo la Selección de Sudáfrica dio a conocer su lista definitiva de jugadores para la Copa Mundial de la FIFA™, que está conformada mayormente por futbolistas que militan en el futbol local y algunos otros que participan en Europa como es el caso de Lyle Foster, quien es el elemento más caro, sin embargo, cuesta apenas la mitad del valor de Santiago Gimenez.

De acuerdo al portal especializado en fichajes, Transfermarkt, el valor de Lyle Foster, actual jugador del Burnley de la Premier League pero que acaba de descender a la Championship, es de 10 millones de euros, lo que lo convierte en el más caro de los Bafana Bafana.

Por su parte, la selección Azteca comandada por Javier "Vasco" Aguirre, tampoco cuenta con futbolistas con precios estratosféricos, siendo el más caro Santiago Gimenez, delantero del AC Milan con un precio de 20 millones de euros, prácticamente el doble de lo que cuesta Foster.

Santiago Gimenez vs Lyle Foster, ¿cuál delantero tuvo mejor temporada en el periodo 2025-26?

Ni Lyle Foster ni Santiago Gimenez (ambos de 25 años de edad) tuvieron la mejor de las temporadas en este año futbolístico, sin embargo, el sudafricano tuvo un poco más de participación y una mejor cuota de goles, mientras que el canterano de Cruz Azul presentó una lesión que lo dejó fuera durante varios meses, el equipo contrató a delanteros de renombre como Fullkrug y Nkunku, además, no marcó ninguna anotación para Il Diavolo en ninguna de las competencias.

Lyle Foster en la temporada 2025-26: 27 partidos entre Premier League y FA CUP, 3 goles y 3 asistencias, siendo titular en 39% de los encuentros disputados y con una participación en los goles de su equipo del 13%.

Santiago Gimenez en la temporada 2025-26: En la Serie A disputó solo 16 partidos, lo que representa el 26% de partidos jugados, en donde no anotó ningún gol y colaboró con dos asistencias, mientras en que la Coppa Italia, participó en dos encuentros con una cuota de un gol y una asistencia.