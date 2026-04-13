Todos lo olvidaron, pero podría ser la sorpresa de la Selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026

A lo largo de los últimos meses la Selección Mexicana ha tenido que sortear hasta 12 lesionados que, en su momento, llegaron a ser habituales para el Vasco Aguirre. Uno de ellos, afortunadamente para la causa de Javier, se dice listo para llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Y es que, en medio del gran papel que la Selección Mexicana tuvo en la última fecha FIFA, se olvida que, precisamente en esos momentos, Santiago Giménez comenzó a tener nuevamente minutos bajo la casaca del Milán, por lo que cuenta con el tiempo preciso para ganar regularidad rumbo al 11 de junio.

Santiago Giménez, ¿la sorpresa de la Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Han sido tres los partidos en los que Santiago Giménez ha venido de la banca para sumar minutos con el Milán, equipo de la Serie A que está peleando por puestos de Champions League y al que el mexicano llegó hace tan solo unos meses procedente del Feyenoord de los Países Bajos.

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Cabe mencionar que Santiago Giménez arrastraba una lesión que lo obligó a operarse hace unos meses, por lo que se pensaba que su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 correría riesgo; sin embargo, la regularidad que ha comenzado a tomar en el campo en las últimas semanas podría ser suficiente para disipar cualquier duda.

Ante ello, todo haría indicar que la lucha parejera en la Selección Mexicana podría estar entre él y Germán Berterame, lo anterior considerando que Raúl Jiménez es el titular de Javier Aguirre y que Armando González ha tenido una temporada superlativa en la Liga BBVA MX.

¿Cuántos goles tiene Santiago Giménez con la Selección Mexicana?

Fue hace apenas unos años cuando Santiago Giménez hizo su debut con la Selección Mexicana, misma a la que no pudo acompañar en Qatar 2022 tras una polémica decisión de Gerardo Martino. Ante ello, vale decir que, en su paso por el cuadro nacional, el canterano de Cruz Azul suma seis anotaciones en 46 duelos disputados.