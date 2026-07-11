Un jugador mexicano y un entrenador que se hizo tanto como futbolista como técnico en la LIGA BBVA MX se quedaron sin equipo, luego de la desafiliación de su club por temas extracancha, tal y como le pasó en su momento al Ajaccio, donde militó Memo Ochoa, quien dijo adiós oficialmente tras el Mundial 2026: “Las luces se apagan”.

Erick “Cubo” Torres, quien un día salvó a Chivas del descenso, es el futbolista mexicano que se queda sin equipo, luego de que las autoridades de futbol de Costa Rica desafiliaran al Municipal Liberia. Lo anterior, tras los incumplimientos administrativos y financieros del equipo.

Se quedó sin equipo: mexicano sufre inesperado golpe tras la desafiliación de su club|@stefano_erick

Pero el canterano no es el único perjudicado por esta decisión, pues José Saturnino Cardozo es otro de los afectados, ya que antes del arranque de este nuevo torneo renovó contrato con el equipo como entrenador, pese a que recibió ofertas de otros clubes del país de Centroamérica.

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Las declaraciones de Cardozo tras desafiliación de club

El máximo anotador de la Liga BBVA MX llevaba un año en el club de Costa Rica, con el que hizo cosas grandes, pues llegó a 2 semifinales consecutivas, pero nunca logró darle la alegría a la afición con un título. No obstante, Pepe se despidió del equipo con un emotivo mensaje.

“Hoy me toca cerrar una etapa que termina por una situación ajena a lo deportivo. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo y con la certeza de que el futbol siempre ofrece nuevas oportunidades. Gracias por todo, Liberia. Les deseo el mayor de los éxitos en el futuro”, escribió el entrenador en sus redes sociales.

¿Por qué el club del mexicano fue desafiliado?

La Federación Costarricense de Futbol revocó la licencia del Municipal Liberia debido a graves inconsistencias legales y falta de transparencia financiera, ello en gran medida por el arresto de Wilder Eusse Osorio, socio mayoritario del equipo tras recibir una orden de extradición a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Asimismo, por irregularidades administrativas, lo que derivó en que el club de Costa Rica quedara fuera de la Primera División para la Temporada 2026-2027. No obstante, el club presentó una apelación.