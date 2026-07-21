Se rompió la rodilla en su debut y dice adiós definitivo al Apertura 2026

El fin de semana pasado arrancó el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y fue en la fecha 1 en la que regresaron los Viernes Botaneros con Puebla ante Juárez. Fue en este duelo que un refuerzo estrella se rompió la rodilla en su debut, por lo que dice adiós al torneo, ya que su proceso de recuperación es entre 7 y 9 meses.

Lucas Romero es el jugador que se perderá el resto del torneo tras sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda con tan solo 3 minutos en el terreno de juego. La lesión se dio cuando el mediocampista peleó un balón aéreo, pero fue al momento de caer que pisó mal, lo que lo dejará fuera de las canchas por meses, al igual que el delantero Joao Pedro.

Lucas Romero sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda.|@lucasromero_24

"Después de la evaluación del especialista, se programará la intervención en los próximos días. Su tiempo de recuperación dependerá de su evolución postquirúrgica", compartió Juárez FC a través de un comunicado.

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De refuerzo estrella a perderse el Apertura 2026

Romero llegó a los Bravos para este Apertura 2026 y firmó contrato por 3 años con el club fronterizo. Tiene solo 23 años y estuvo a punto de acudir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues apareció en la prelista de Paraguay.

El paraguayo se desempeña como mediocampista y apenas tiene 3 años como profesional, luego de debutar en verano de 2023 con Tacuary Football Club. En este equipo, disputó 28 partidos oficiales, incluyendo 3 de la Copa Sudamericana.

En 2025 se marchó al Recolecta FC y disputó 34 encuentros oficiales en el futbol paraguayo, con una marca de un gol y 2 asistencias. Mientras que este año fue cedido al Club Universidad de Chile, donde participó en 7 partidos y marcó un tanto antes de arribar al futbol mexicano.

Tiempo de recuperación de la lesión

Se espera que Romero esté fuera de las canchas entre 7 y 9 meses, que es el tiempo estimado de un futbolista que sufre una lesión de ligamentos. Por lo anterior, el paraguayo se perderá todo el Apertura 2026 e inicios del Clausura 2027.