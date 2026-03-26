Esto es lo único que le falta a México para ser potencia, según Sebastián Abreu

La Selección Mexicana se está preparando para afrontar una nueva Copa Mundial de la FIFA y sueña con superar el famoso cuarto partido. Históricamente, México ha sido un equipo que ha tenido dificultades a la hora de enfrentarse a los equipos más poderosos del mundo. En este contexto, Sebastián Abreu, entrenador de Xolos de Tijuana, reveló qué necesita mejorar el futbolista mexicano para competir de igual a igual con las potencias.

El técnico uruguayo confía en las cualidades del futbolista mexicano, afirmando que tienen técnica, resistencia y talento. Sin embargo, una de las falencias más notorias es el físico de sus jugadores. Para el ‘Loco’ Abreu, los futbolistas de México necesitan potenciar y mejorar su cuerpo para poder competir con jugadores extranjeros de las principales selecciones del mundo.

Abreu explicó el problema del jugador mexicano en una charla con 'Vamos Show': “El futbolista mexicano, por su genética, no es alto, no es musculoso, pero tiene muy buena capacidad aeróbica. Tiene muy buena técnica individual, pero es bajo. Tienen que transformar su físico para que sean atletas completos que puedan competir cuerpo a cuerpo con cualquiera”, fue lo que expresó el director técnico.

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El entrenador de Tijuana reveló que la clave está en el proceso desde las divisiones juveniles. El jugador mexicano debe mejorar su nutrición, priorizar el entrenamiento en el gimnasio y prepararse físicamente desde temprana edad para llegar a Primera División y competir de forma directa con cualquier otro futbolista, sea extranjero o no.

Según Abreu, esta filosofía ya está siendo implementada en Xolos: “Estamos haciendo la parte nutricional, complementos vitamínicos, gimnasio, para que en esa evolución de dieciseis o diecisiete donde el cuerpo absorbe todo, poderlos preparar cuando suban a Primera”.

during the Play-In match between Tijuana and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Caliente Stadium, on November 20, 2025 in Tijuana, Baja California, Mexico.|MEXSPORT

Gabriel Milito también confía en el talento del jugador mexicano

Sebastián Abreu no es el único entrenador de la Liga BBVA MX que confía en el talento mexicano. Gabriel Milito, técnico de Chivas de Guadalajara, compartía su confianza sobre el jugador mexicano en conferencia de prensa: “Para mí no es ningún problema, ni tampoco una desventaja. Para mí es una gran bendición poder contar con solo jugadores mexicanos. Creo mucho en ellos, por eso acepté el desafío de poder dirigir a este equipo“.

