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10 mexicanos a seguir en la Nations League
Jóvenes y no tan jóvenes que seguramente acapararán los reflectores en la próxima justa de la CONCACAF.
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Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game México vs Trinidad and Tobago, Friendly preparation, at the Nemesio Diez Stadium, on October 02, 2019. <br><br> durante el partido México vs Trinidad y Tobago, Amistoso de preparación, en el Estadio Nemesio Diez, on October 02, 2019.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game United States vs. Mexico, corresponding to friendly preparation, at MetLife Stadium, on September 6, 2019. <br><br> durante el partido Estados Unidos vs México, correspondiente a amistoso de preparación, en el MetLife Stadium, el 06 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Mexico vs Italy, corresponding to Group B of the FIFA U-20 World Cup Poland 2019, at Gdynia stadium, Gdynia, Poland, on May 23, 2019. <br><br> durante el partido Mexico vs Italia, Correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de La FIFA Sub-20 Polonia 2019, en Gdynia Stadium, Gdynia, Polonia, el 23 de Mayo de 2019.
German Alegria/MEXSPORT | during the game Mexico vs Cuba, corresponding to Group A of the 2019 CONCACAF Gold Cup, at Rose Bowl Stadium, on June 15, 2019. <br><br> durante el partido México vs Cuba, Correspondiente al Grupo A de la Copa Oro de la CONCACAF 2019, en el Estadio Rose Bowl, el 15 de Junio de 2019.
David Leah/MEXSPORT | during the game Mexico vs United States, corresponding to Great Final of the CONCACAF Gold Cup 2019, at Soldier Field Stadium, Chicago Illinois, on July 07, 2019. <br><br> durante la el partido México vs Estados Unidos, correspondiente a la Gran Final de la Copa Oro de la CONCACAF 2019, en el Soldier Field Stadium, Chicago, Illinois, el 07 de Julio de 2019.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game United States vs. Mexico, corresponding to friendly preparation, at MetLife Stadium, on September 6, 2019. <br><br> durante el partido Estados Unidos vs México, correspondiente a amistoso de preparación, en el MetLife Stadium, el 06 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Mexico vs Italy, corresponding to Group B of the FIFA U-20 World Cup Poland 2019, at Gdynia stadium, Gdynia, Poland, on May 23, 2019. <br><br> durante el partido Mexico vs Italia, Correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de La FIFA Sub-20 Polonia 2019, en Gdynia Stadium, Gdynia, Polonia, el 23 de Mayo de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game México vs Trinidad and Tobago, Friendly preparation, at the Nemesio Diez Stadium, on October 02, 2019. <br><br> durante el partido México vs Trinidad y Tobago, Amistoso de preparación, en el Estadio Nemesio Diez, on October 02, 2019.
David Leah/MEXSPORT | during the game United States vs. Mexico, corresponding to friendly preparation, at MetLife Stadium, on September 6, 2019. <br><br> durante el partido Estados Unidos vs México, correspondiente a amistoso de preparación, en el MetLife Stadium, el 06 de Septiembre de 2019.
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Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game México vs Trinidad and Tobago, Friendly preparation, at the Nemesio Diez Stadium, on October 02, 2019. <br><br> durante el partido México vs Trinidad y Tobago, Amistoso de preparación, en el Estadio Nemesio Diez, on October 02, 2019.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game United States vs. Mexico, corresponding to friendly preparation, at MetLife Stadium, on September 6, 2019. <br><br> durante el partido Estados Unidos vs México, correspondiente a amistoso de preparación, en el MetLife Stadium, el 06 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Mexico vs Italy, corresponding to Group B of the FIFA U-20 World Cup Poland 2019, at Gdynia stadium, Gdynia, Poland, on May 23, 2019. <br><br> durante el partido Mexico vs Italia, Correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de La FIFA Sub-20 Polonia 2019, en Gdynia Stadium, Gdynia, Polonia, el 23 de Mayo de 2019.
German Alegria/MEXSPORT | during the game Mexico vs Cuba, corresponding to Group A of the 2019 CONCACAF Gold Cup, at Rose Bowl Stadium, on June 15, 2019. <br><br> durante el partido México vs Cuba, Correspondiente al Grupo A de la Copa Oro de la CONCACAF 2019, en el Estadio Rose Bowl, el 15 de Junio de 2019.
David Leah/MEXSPORT | during the game Mexico vs United States, corresponding to Great Final of the CONCACAF Gold Cup 2019, at Soldier Field Stadium, Chicago Illinois, on July 07, 2019. <br><br> durante la el partido México vs Estados Unidos, correspondiente a la Gran Final de la Copa Oro de la CONCACAF 2019, en el Soldier Field Stadium, Chicago, Illinois, el 07 de Julio de 2019.
Adrian Macias/MEXSPORT | during the game United States vs. Mexico, corresponding to friendly preparation, at MetLife Stadium, on September 6, 2019. <br><br> durante el partido Estados Unidos vs México, correspondiente a amistoso de preparación, en el MetLife Stadium, el 06 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Mexico vs Italy, corresponding to Group B of the FIFA U-20 World Cup Poland 2019, at Gdynia stadium, Gdynia, Poland, on May 23, 2019. <br><br> durante el partido Mexico vs Italia, Correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de La FIFA Sub-20 Polonia 2019, en Gdynia Stadium, Gdynia, Polonia, el 23 de Mayo de 2019.
Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game México vs Trinidad and Tobago, Friendly preparation, at the Nemesio Diez Stadium, on October 02, 2019. <br><br> durante el partido México vs Trinidad y Tobago, Amistoso de preparación, en el Estadio Nemesio Diez, on October 02, 2019.
David Leah/MEXSPORT | during the game United States vs. Mexico, corresponding to friendly preparation, at MetLife Stadium, on September 6, 2019. <br><br> durante el partido Estados Unidos vs México, correspondiente a amistoso de preparación, en el MetLife Stadium, el 06 de Septiembre de 2019.