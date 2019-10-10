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10 mexicanos a seguir en la Nations League

Jóvenes y no tan jóvenes que seguramente acapararán los reflectores en la próxima justa de la CONCACAF.

El lateral izquierdo surgido de los Tuzos del Pachuca recibió una nueva convocatoria con el ‘Tata’ Martino, después de haber participado en el amistoso frente a Trinidad y Tobago.




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Alan Mozo. El lateral derecho del Club Universitario ha destacado en los partidos donde ha participado en casi todos los encuentros de la liga mexicana.

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game México vs Trinidad and Tobago, Friendly preparation, at the Nemesio Diez Stadium, on October 02, 2019. <br><br> durante el partido México vs Trinidad y Tobago, Amistoso de preparación, en el Estadio Nemesio Diez, on October 02, 2019.

Jorge Sánchez. El defensor azulcrema se ha convertido en titular indiscutible del primer equipo. Pese a no tener su mejor torneo, Jorge ha colgado muy buenos minutos con la Selección Mexicana.

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game United States vs. Mexico, corresponding to friendly preparation, at MetLife Stadium, on September 6, 2019. <br><br> durante el partido Estados Unidos vs México, correspondiente a amistoso de preparación, en el MetLife Stadium, el 06 de Septiembre de 2019.

Diego Lainez. El joven canterano americanista no atraviesa su mejor momento al no ver participación con su equipo. Sin embargo, Martino confía que retome su nivel en la Nations League.

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Mexico vs Italy, corresponding to Group B of the FIFA U-20 World Cup Poland 2019, at Gdynia stadium, Gdynia, Poland, on May 23, 2019. <br><br> durante el partido Mexico vs Italia, Correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de La FIFA Sub-20 Polonia 2019, en Gdynia Stadium, Gdynia, Polonia, el 23 de Mayo de 2019.

Carlos Rodríguez. El mediocampista de Monterrey se ha caracterizado por dar grandes destellos de calidad en sus partidos en la liga y en sus partidos con el cuadro nacional. Poniéndolo como referente de la selección.

German Alegria/MEXSPORT | during the game Mexico vs Cuba, corresponding to Group A of the 2019 CONCACAF Gold Cup, at Rose Bowl Stadium, on June 15, 2019. <br><br> durante el partido México vs Cuba, Correspondiente al Grupo A de la Copa Oro de la CONCACAF 2019, en el Estadio Rose Bowl, el 15 de Junio de 2019.

Rodolfo Pizarro. El ya consolidado con la selección, Pizarro siempre que participa destaca entre los demás jugadores. Con más experiencia, Rodolfo puede consolidar sus mejores participaciones con México.

David Leah/MEXSPORT | during the game Mexico vs United States, corresponding to Great Final of the CONCACAF Gold Cup 2019, at Soldier Field Stadium, Chicago Illinois, on July 07, 2019. <br><br> durante la el partido México vs Estados Unidos, correspondiente a la Gran Final de la Copa Oro de la CONCACAF 2019, en el Soldier Field Stadium, Chicago, Illinois, el 07 de Julio de 2019.

Uriel Antuna. Tras una Copa Oro fantástica, Uriel Antuna buscará continuar con su racha goleadora y demostrar que no fue casualidad lo que consiguió.

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game United States vs. Mexico, corresponding to friendly preparation, at MetLife Stadium, on September 6, 2019. <br><br> durante el partido Estados Unidos vs México, correspondiente a amistoso de preparación, en el MetLife Stadium, el 06 de Septiembre de 2019.

José Juan Macías. Posiblemente el mejor delantero mexicano actual de nuestra liga, José Juan Macías tiene como objetivo trasladar su buena racha goleadora al equipo mexicano.

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Mexico vs Italy, corresponding to Group B of the FIFA U-20 World Cup Poland 2019, at Gdynia stadium, Gdynia, Poland, on May 23, 2019. <br><br> durante el partido Mexico vs Italia, Correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de La FIFA Sub-20 Polonia 2019, en Gdynia Stadium, Gdynia, Polonia, el 23 de Mayo de 2019.

Sebastián Córdova. Las ausencias en el América le han permitido mostrar su talento con el club. Acompañando sus buenos momentos con una gran exhibición en su primer partido con selección, consiguiendo una asistencia.

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game México vs Trinidad and Tobago, Friendly preparation, at the Nemesio Diez Stadium, on October 02, 2019. <br><br> durante el partido México vs Trinidad y Tobago, Amistoso de preparación, en el Estadio Nemesio Diez, on October 02, 2019.

Hirving Lozano. Entre los jóvenes pero con mayor consolidación en nuestro futbol, el ‘Chucky’ Lozano tiene la obligación de ser el líder de la nueva camada mexicana.

David Leah/MEXSPORT | during the game United States vs. Mexico, corresponding to friendly preparation, at MetLife Stadium, on September 6, 2019. <br><br> durante el partido Estados Unidos vs México, correspondiente a amistoso de preparación, en el MetLife Stadium, el 06 de Septiembre de 2019.

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El lateral izquierdo surgido de los Tuzos del Pachuca recibió una nueva convocatoria con el ‘Tata’ Martino, después de haber participado en el amistoso frente a Trinidad y Tobago.




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Alan Mozo. El lateral derecho del Club Universitario ha destacado en los partidos donde ha participado en casi todos los encuentros de la liga mexicana.

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game México vs Trinidad and Tobago, Friendly preparation, at the Nemesio Diez Stadium, on October 02, 2019. <br><br> durante el partido México vs Trinidad y Tobago, Amistoso de preparación, en el Estadio Nemesio Diez, on October 02, 2019.

Jorge Sánchez. El defensor azulcrema se ha convertido en titular indiscutible del primer equipo. Pese a no tener su mejor torneo, Jorge ha colgado muy buenos minutos con la Selección Mexicana.

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game United States vs. Mexico, corresponding to friendly preparation, at MetLife Stadium, on September 6, 2019. <br><br> durante el partido Estados Unidos vs México, correspondiente a amistoso de preparación, en el MetLife Stadium, el 06 de Septiembre de 2019.

Diego Lainez. El joven canterano americanista no atraviesa su mejor momento al no ver participación con su equipo. Sin embargo, Martino confía que retome su nivel en la Nations League.

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Mexico vs Italy, corresponding to Group B of the FIFA U-20 World Cup Poland 2019, at Gdynia stadium, Gdynia, Poland, on May 23, 2019. <br><br> durante el partido Mexico vs Italia, Correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de La FIFA Sub-20 Polonia 2019, en Gdynia Stadium, Gdynia, Polonia, el 23 de Mayo de 2019.

Carlos Rodríguez. El mediocampista de Monterrey se ha caracterizado por dar grandes destellos de calidad en sus partidos en la liga y en sus partidos con el cuadro nacional. Poniéndolo como referente de la selección.

German Alegria/MEXSPORT | during the game Mexico vs Cuba, corresponding to Group A of the 2019 CONCACAF Gold Cup, at Rose Bowl Stadium, on June 15, 2019. <br><br> durante el partido México vs Cuba, Correspondiente al Grupo A de la Copa Oro de la CONCACAF 2019, en el Estadio Rose Bowl, el 15 de Junio de 2019.

Rodolfo Pizarro. El ya consolidado con la selección, Pizarro siempre que participa destaca entre los demás jugadores. Con más experiencia, Rodolfo puede consolidar sus mejores participaciones con México.

David Leah/MEXSPORT | during the game Mexico vs United States, corresponding to Great Final of the CONCACAF Gold Cup 2019, at Soldier Field Stadium, Chicago Illinois, on July 07, 2019. <br><br> durante la el partido México vs Estados Unidos, correspondiente a la Gran Final de la Copa Oro de la CONCACAF 2019, en el Soldier Field Stadium, Chicago, Illinois, el 07 de Julio de 2019.

Uriel Antuna. Tras una Copa Oro fantástica, Uriel Antuna buscará continuar con su racha goleadora y demostrar que no fue casualidad lo que consiguió.

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game United States vs. Mexico, corresponding to friendly preparation, at MetLife Stadium, on September 6, 2019. <br><br> durante el partido Estados Unidos vs México, correspondiente a amistoso de preparación, en el MetLife Stadium, el 06 de Septiembre de 2019.

José Juan Macías. Posiblemente el mejor delantero mexicano actual de nuestra liga, José Juan Macías tiene como objetivo trasladar su buena racha goleadora al equipo mexicano.

Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Mexico vs Italy, corresponding to Group B of the FIFA U-20 World Cup Poland 2019, at Gdynia stadium, Gdynia, Poland, on May 23, 2019. <br><br> durante el partido Mexico vs Italia, Correspondiente al Grupo B de la Copa Mundial de La FIFA Sub-20 Polonia 2019, en Gdynia Stadium, Gdynia, Polonia, el 23 de Mayo de 2019.

Sebastián Córdova. Las ausencias en el América le han permitido mostrar su talento con el club. Acompañando sus buenos momentos con una gran exhibición en su primer partido con selección, consiguiendo una asistencia.

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game México vs Trinidad and Tobago, Friendly preparation, at the Nemesio Diez Stadium, on October 02, 2019. <br><br> durante el partido México vs Trinidad y Tobago, Amistoso de preparación, en el Estadio Nemesio Diez, on October 02, 2019.

Hirving Lozano. Entre los jóvenes pero con mayor consolidación en nuestro futbol, el ‘Chucky’ Lozano tiene la obligación de ser el líder de la nueva camada mexicana.

David Leah/MEXSPORT | during the game United States vs. Mexico, corresponding to friendly preparation, at MetLife Stadium, on September 6, 2019. <br><br> durante el partido Estados Unidos vs México, correspondiente a amistoso de preparación, en el MetLife Stadium, el 06 de Septiembre de 2019.

El lateral izquierdo surgido de los Tuzos del Pachuca recibió una nueva convocatoria con el ‘Tata’ Martino, después de haber participado en el amistoso frente a Trinidad y Tobago.
Alan Mozo. El lateral derecho del Club Universitario ha destacado en los partidos donde ha participado en casi todos los encuentros de la liga mexicana.
Jorge Sánchez. El defensor azulcrema se ha convertido en titular indiscutible del primer equipo. Pese a no tener su mejor torneo, Jorge ha colgado muy buenos minutos con la Selección Mexicana.
Diego Lainez. El joven canterano americanista no atraviesa su mejor momento al no ver participación con su equipo. Sin embargo, Martino confía que retome su nivel en la Nations League.
Carlos Rodríguez. El mediocampista de Monterrey se ha caracterizado por dar grandes destellos de calidad en sus partidos en la liga y en sus partidos con el cuadro nacional. Poniéndolo como referente de la selección.
Rodolfo Pizarro. El ya consolidado con la selección, Pizarro siempre que participa destaca entre los demás jugadores. Con más experiencia, Rodolfo puede consolidar sus mejores participaciones con México.
Uriel Antuna. Tras una Copa Oro fantástica, Uriel Antuna buscará continuar con su racha goleadora y demostrar que no fue casualidad lo que consiguió.
José Juan Macías. Posiblemente el mejor delantero mexicano actual de nuestra liga, José Juan Macías tiene como objetivo trasladar su buena racha goleadora al equipo mexicano.
Sebastián Córdova. Las ausencias en el América le han permitido mostrar su talento con el club. Acompañando sus buenos momentos con una gran exhibición en su primer partido con selección, consiguiendo una asistencia.
Hirving Lozano. Entre los jóvenes pero con mayor consolidación en nuestro futbol, el ‘Chucky’ Lozano tiene la obligación de ser el líder de la nueva camada mexicana.