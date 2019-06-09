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Galería | México vs Ecuador - Amistoso
La Selección Azteca supera 3-2 a la selección de Ecuador en Texas
Adrian Macias/MEXSPORT | Galería | México vs Ecuador - Amistoso
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