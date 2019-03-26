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Galería | México vs Paraguay

México disputó un duelo amistoso ante Paraguay en Santa Clara, California.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_wha6bbt0

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_jjlo0x3g

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_2bgquy61

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_zw6xi2jr

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_yszrvmq2

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_8lbiv42n

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_s9yyogxx

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_rhgb2udu

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_x1gvqeya

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_u4bn2z0p

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

/
KAL|1_wha6bbt0

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_jjlo0x3g

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_2bgquy61

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_zw6xi2jr

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_yszrvmq2

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_8lbiv42n

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_s9yyogxx

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_rhgb2udu

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_x1gvqeya

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_u4bn2z0p

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_wha6bbt0
KAL|1_jjlo0x3g
KAL|1_2bgquy61
KAL|1_zw6xi2jr
KAL|1_yszrvmq2
KAL|1_8lbiv42n
KAL|1_s9yyogxx
KAL|1_rhgb2udu
KAL|1_x1gvqeya
KAL|1_u4bn2z0p