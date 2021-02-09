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Los defensas centrales que podrían llegar a Qatar 2022 con la Selección Azteca ¡Elige a 4! | FOTOS
A poco menos de dos años del Mundial de Qatar 2022, estos son los defensas centrales mexicanos que más posibilidades tienen de llegar al torneo. Solo puedes elegir a cuatro, ¿quiénes serían?
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