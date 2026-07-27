Leyenda de Italia queda FUERA de la dirección técnica por sus polémicos nexos

Pese a que las negociaciones estaban prácticamente cerradas y todo indicaba que Andrea Pirlo tomaría las riendas de la Selección de Italia, la Federación Italiana de Futbol (FIGC) dio un paso atrás y descartó de forma definitiva su contratación.

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El motivo detrás de esta drástica decisión radica en la controversia generada a nivel institucional y público tras revelarse que el exmediocampista se desempeña como embajador de una casa de apuestas de origen ruso, un vínculo comercial que despertó severas críticas en la opinión pública europea y frenó en seco su llegada al banquillo azzurro.

La postura de la FIGC y de Andrea Pirlo

Las leyes éticas y las normativas vigentes dentro de la federación forzaron a la cúpula directiva a declinar la incorporación del campeón del mundo en 2006, buscando evitar un conflicto de interés y un escándalo de mayor envergadura política e institucional.

Ante el revuelo ocasionado, el propio Pirlo utilizó sus redes sociales para romper el silencio y fijar una postura firme a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram:

"A lo largo de mi carrera, primero como futbolista y hoy como entrenador, siempre he desarrollado mi trabajo con pleno respeto por las leyes de los países en los que he trabajado y por los contratos que he firmado. La colaboración profesional que ha sido objeto de las recientes polémicas surgió en el marco de mi trayectoria laboral en los Emiratos Árabes Unidos y tiene una naturaleza exclusivamente comercial y deportiva. Atribuir a esa colaboración un significado político implica adjudicarme convicciones que nunca he expresado y que no me representan", aclaró la leyenda de la Juventus y del Milan.

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Con esta sorpresiva baja, la Federación Italiana debe reiniciar de inmediato la búsqueda de un nuevo estratega que pueda liderar el proyecto deportivo de la 'Azzurra'. Por su parte, Pirlo ve frustrado el que representaba el reto más importante de su incipiente carrera desde los banquillos, dejando en el aire la incógnita sobre cuál será su próximo destino en el futbol profesional.

