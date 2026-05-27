ÚLTIMA HORA: México anuncia dos ALTAS provenientes de Europa

De cara al partido de la Selección Mexicana ante Australia, juego amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el conjunto nacional dio a conocer las altas de dos jugadores que militan en Europa.

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Raúl Jiménez, quien juega para el Fulham en la Premier League, así como César Huerta, que forma parte del Anderletch de Bélgica, se van a integrar bajo las instrucciones de Javier Aguirre para encarar el compromiso de México vs Australia en la cancha del Rose Bowl Stadium.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Raúl Jiménez, del Fulham, y César Huerta, del RCS Anderlecht, se integrarán el día de mañana, jueves 28 de mayo, a la concentración de la Selección Nacional de México en la ciudad de Pasadena, California.

"Ambos futbolistas formarán parte de los trabajos de preparación del equipo nacional de cara a los últimos dos partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™", se lee en el comunicado de la Selección Mexicana.

Jugando para el Fulham, Raúl Jiménez tuvo un registro de 36 partidos jugados en la Temporada 2025-26 de la Premier League, mismos en los que hizo nueve goles y dio tres asistencias.

Por su parte, el 'Chino' Huerta tuvo actividad en cuatro partidos con el Anderletch en la Temporada 2025-26, pues cabe recordar que viene recuperándose de una lesión que lo tuvo alejado de las canchas.

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