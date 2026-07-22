 Selección Mexicana jugó contra el Atlante y el resultado dejó impresionados a todos

La Selección Mexicana se enfrentó al Atlante en su regreso a la Liga BBVA MX en un partido de preparación, con un triunfo para el equipo azteca por marcador de 1-0. Con este resultado, los Potros de Hierro suman 2 derrotas consecutivas, pues en la jornada 1 del Apertura 2026 cayeron contra Necaxa en el Estadio Victoria.

México Sub-23 tuvo un gran resultado en el partido de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana. Es por ello que el combinado azteca convocó a varios jugadores de la edad, entre ellos el guardameta Emmanuel Ochoa de Cruz Azul, equipo que sigue invicto al derrotar a Puebla.

México Sub-23 derrotó a Atlante en partido de preparación.|Selección Nacional de México

Las incidencias en el México contra Atlante

El partido entre México y Atlante se disputó en el CAR, donde la primera mitad del compromiso pasó sin mayores emociones. Ambas escuadras tuvieron pocas oportunidades de gol, pero ninguno concretó las jugadas en gol.

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Para la segunda parte, la Selección Mexicana rompió el cero al minuto 20 gracias a la gran definición de Mateo Levy, otro de los jugadores de Cruz Azul. Pese a los intentos de empatar el marcador por parte de Atlante, el equipo azteca salió avante y ganó en su partido de preparación.

Los partidos de México en Centroamericanos

El conjunto azteca emprenderá un viaje a Santo Domingo, República Dominicana, para encarar el torneo con el objetivo de conquistar su octava medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aunque para ello deberá medirse a grandes rivales.

México vs. Venezuela - Jueves 30 de julio a las 2 de la tarde

República Dominicana vs. México - Sábado 1 de agosto a las 5 de la tarde

México vs. Guatemala - Lunes 3 de agosto a las 2 de la tarde.