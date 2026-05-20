La Selección Mexicana logra 3 victorias increíbles a menos de un mes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la prelista de la Selección Mexicana ya entregada y esperando la lista definitiva de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el equipo principal, las diferentes categorías del equipo azteca está disputando partidos interesantes en torneos con buenos equipos. En ese marco, México Sub-17 logró 3 victorias increíbles en una competición muy buena.

Resulta que la Sub-17 de México ha derrotado a Newell’s de Argentina (organizador, partido amistoso), a Grêmio de Brasil y a Barcelona de Ecuador en la fase de grupos del Torneo Canteras de América en Argentina. Además, consiguió un empate contra Gimnasia de La Plata en el torneo que se está disputando en Rosario. Ya avanzó a la semifinal de la Copa Oro.

Los 4 resultados de la Selección Mexicana Sub-17

La Selección Nacional de México Sub-17 jugó un partido amistoso contra el organizador y luego los 3 encuentros válidos por la fase de grupos del Torneo Canteras de América, celebrado en las instalaciones del club Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina.

Amistoso Selección Mexicana 3-1 Newell’s (gol de Saulo Tejeda y Davian Kimbrough x2)

(gol de Saulo Tejeda y Davian Kimbrough x2) Selección Mexicana 1-0 Gremio (gol de Davian Kimbrough)

Selección Mexicana 1-1 Gimnasia de La Plata (gol de Sánchez)

(gol de Sánchez) Selección Mexicana 2-0 Barcelona de Ecuador (goles de Davian Kimbrough y Dylan Martínez)

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Este jueves se desarrollarán las semifinales en cada una de las Copas. Por la Copa de Oro, una semifinal es la que jugarán Peñarol y la Selección Nacional de México. Y, del otro lado de la llave, Newell's se medirá con Venezuela. Los ganadores jugarán la gran final el 22 de mayo. De ahí saldrá el gran campeón de un torneo muy atractivo.

La gran figura de la Selección Mexicana Sub-17

El joven de 16 años, Da’vian Kimbrough, ha convertido 4 goles en 3 partidos. Según distintos reportes ya acumula más de 25 goles para las selecciones juveniles de México. Aunque también tiene nacionalidad estadounidense y juega en el Sacramento Republic FC de la USL Championship, el futbolista ahora está representando a la Selección Mexicana en el torneo de Rosario.

