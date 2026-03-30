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Estos son todos los partidos que la Selección de México jugó en el Estadio Banorte en los últimos 10 años

El combinado nacional no ha visto mucha acción en el Estadio Azteca debido a sus remodelaciones y factores externos como la pandemia por Covid-19

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Aerial View Banorte stadium during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Brandon/Brandon

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

El Estadio Azteca, ahora conocido como Banorte, volvió a abrir sus puertas tras dos años de remodelaciones. El histórico recinto mexicano fue elegido por la FIFA como una de las sedes para llevar a cabo ciertos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que tuvo que ser sometido a ciertas actualizaciones. Esto ha llevado a que la Selección Mexicana tuviera poca acción en el Coloso de Santa Úrsula.

Si se tienen en cuenta los últimos 10 años, es decir, desde enero de 2016, el combinado nacional jugó 19 partidos en el Estadio Azteca hasta su reciente reapertura. Este sábado 28 de marzo, el inmueble fue reinaugurado tras la finalización de las obras con el juego entre México y Portugal que culminó con empate a cero. Estos fueron todos los partidos que jugó la Selección Mexicana en los años recientes.

Estadio Banorte 2026 México vs Portugal

Todos los partidos de México en el Estadio Azteca en los últimos 10 años

2016

  • 29 de marzo — México 2-0 Canadá.
  • 6 de septiembre — México 0-0 Honduras.

2017

  • 24 de marzo — México 2-0 Costa Rica.
  • 8 de junio — México 3-0 Honduras.
  • 11 de junio — México 1-1 Estados Unidos.
  • 1 de septiembre — México 1-0 Panamá.

2018

  • 2 de junio — México 1-0 Escocia.

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2019

  • 15 de octubre — México 3-1 Panamá.

2020

  • 30 de septiembre — México 3-0 Guatemala.

2021

  • 2 de septiembre — México 2-1 Jamaica.
  • 7 de octubre — México 1-1 Canadá.
  • 10 de octubre — México 3-0 Honduras.

2022

  • 30 de enero — México 0-0 Costa Rica.
  • 2 de febrero — México 1-0 Panamá.
  • 24 de marzo — México 0-0 Estados Unidos.
  • 30 de marzo — México 2-0 El Salvador.
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General View Stadium during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

2023

  • 26 de marzo — México 2-2 Jamaica.
  • 21 de noviembre — México 2-0 Honduras.

2024

  • No hubo partidos.

2025

  • No hubo partidos.

2026

  • 28 de marzo — México 0-0 Portugal.
  • Total de partidos jugados entre 2016 y 2026: 19.

Los motivos por los que el Estadio Azteca lleva pocos partidos en los últimos años

Cabe destacar que el Estadio Azteca ha albergado pocos partidos durante el año 2020 debido a la pandemia por COVID-19. Además, durante los años 2024 y 2025 dejó de ser sede habitual de la Selección Mexicana por el inicio de las remodelaciones rumbo a la Copa del Mundo que se jugará en el mes de junio este año.

Tras el reciente empate ante Portugal, México logró mantenerse invicto en casa en este periodo reciente, reforzando el concepto del “Azteca como fortaleza”.

Cambia de horario el México vs Portugal de HOY sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte
General View Stadium during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

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