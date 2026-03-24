El crack del Club América que será titular con Javier Aguirre tras todas las lesiones que sufrió México

Mientras que Javier Aguirre ha convocado a 5 delanteros y hay razones claves por lo que serán importantes, el DT de la Selección Nacional de México también le presta mucha atención a sus defensores. No por nada ha citado a un crack del Club América que será titular ante todas las lesiones que sufrió el seleccionado, según los distintos reportes.

Resulta que el “Vasco” Aguirre apuesta por sangre joven en la Selección Mexicana, con jugadores Sub-23, pero en general el promedio de edad es bueno. Por ejemplo, todos los focos apuntan a que Israel Reyes, defensa central de las Águilas, será titular como lateral derecho en el combinado azteca debido a las lesiones que sufrió el seleccionado hasta ahora.

Javier Aguirre head coach during press conference Mexico National Team, prior International Friendly match against Uruguay National Team at TSM Corona Stadium, on November 14, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.|Tomas Regueiro/MEXSPORT

Israel Reyes solo aporta soluciones para Javier Aguirre en México

El defensor central, Israel Reyes, también se puede desempeñar como lateral y todos los rumores indican que Javier Aguirre lo probará en esta Fecha FIFA en esa posición. Pues debe enfrentar a Portugal y Bélgica, dos rivales de mucha jerarquía para medir el rendimiento del equipo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El crack americanista sería una gran solución.

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Reyes llega a la Selección Nacional pensando en suplir el lateral derecho, una zona muy afectada por las lesiones. Pues Rodrigo Huescas no llegará a la Copa del Mundo tras su lesión en el Copenhague y Julián Araujo sufrió una reciente dolencia muscular que provocó su ausencia para estos dos amistosos.

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No se descubre nada cuando se dice que México ha sufrido mucho las lesiones en los últimos tiempos, pero regularmente las casualidades terminan provocando grandes aciertos. ¿Será la presencia de Israel Reyes la salvación para Aguirre en el lateral derecho? Los próximos amistosos lo dirán.

Los números de Israel Reyes en Club América

El defensor de 25 años viene mejorando mucho su nivel de juego en los últimos años, no por nada es citado por el entrenador de México y podría incluso ser titular. Los números de Israel Reyes en el Club América son los siguientes: