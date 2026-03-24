El crack del Club América que será titular con Javier Aguirre tras todas las lesiones que sufrió México
El defensa de las Águilas fue convocado por el “Vasco” a la Selección Nacional y lo cambiarían de posición
Mientras que Javier Aguirre ha convocado a 5 delanteros y hay razones claves por lo que serán importantes, el DT de la Selección Nacional de México también le presta mucha atención a sus defensores. No por nada ha citado a un crack del Club América que será titular ante todas las lesiones que sufrió el seleccionado, según los distintos reportes.
Resulta que el “Vasco” Aguirre apuesta por sangre joven en la Selección Mexicana, con jugadores Sub-23, pero en general el promedio de edad es bueno. Por ejemplo, todos los focos apuntan a que Israel Reyes, defensa central de las Águilas, será titular como lateral derecho en el combinado azteca debido a las lesiones que sufrió el seleccionado hasta ahora.
Israel Reyes solo aporta soluciones para Javier Aguirre en México
El defensor central, Israel Reyes, también se puede desempeñar como lateral y todos los rumores indican que Javier Aguirre lo probará en esta Fecha FIFA en esa posición. Pues debe enfrentar a Portugal y Bélgica, dos rivales de mucha jerarquía para medir el rendimiento del equipo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El crack americanista sería una gran solución.
TE PUEDE INTERESAR:
- Mientras Efraín Juárez gana 32 millones, este era el sueldo de Antonio Mohamed en Pumas
- Álvaro Fidalgo fue humillado por su propio equipo: esto pasó en el Real Betis
- Las lesiones lo alejaron de la Selección, demostró resiliencia y hoy volvió al gol en el Clausura 2026
Reyes llega a la Selección Nacional pensando en suplir el lateral derecho, una zona muy afectada por las lesiones. Pues Rodrigo Huescas no llegará a la Copa del Mundo tras su lesión en el Copenhague y Julián Araujo sufrió una reciente dolencia muscular que provocó su ausencia para estos dos amistosos.
No se descubre nada cuando se dice que México ha sufrido mucho las lesiones en los últimos tiempos, pero regularmente las casualidades terminan provocando grandes aciertos. ¿Será la presencia de Israel Reyes la salvación para Aguirre en el lateral derecho? Los próximos amistosos lo dirán.
Los números de Israel Reyes en Club América
El defensor de 25 años viene mejorando mucho su nivel de juego en los últimos años, no por nada es citado por el entrenador de México y podría incluso ser titular. Los números de Israel Reyes en el Club América son los siguientes:
- Partidos jugados: 140
- Encuentros como titular: 125
- Goles convertidos: 3
- Asistencias aportadas: 1
- Tarjetas recibidas: 14 amarillas y 2 rojas.