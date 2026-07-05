Chivas ya piensa en el reemplazo de Armando González: tiene 23 años y Milito ya confía en él

La posible salida de Armando ‘Hormiga’ González mantiene atento al entorno de Chivas. El delantero mexicano se ha convertido en uno de los nombres con mayor proyección del Guadalajara y su futuro podría tomar rumbo internacional después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ante ese escenario, el Rebaño ya tendría una respuesta dentro de casa. Gabriel Milito ha seguido de cerca a varios atacantes de la cantera rojiblanca, pero uno de ellos parece haber ganado terreno en la consideración del cuerpo técnico: Sergio Aguayo.

El delantero de 23 años aparece como una de las alternativas más fuertes para ocupar el lugar que dejaría la Hormiga González si se concreta una salida al futbol europeo. No sería necesariamente como titular inmediato, pero sí como parte de la estructura ofensiva que Chivas proyecta para el Apertura 2026.

Sergio Aguayo|Crédito: Sergio Aguayo / IG

Sergio Aguayo, el delantero que gana fuerza en Chivas

Sergio Aguayo viene de levantar la mano en momentos importantes. El atacante integró la plantilla rojiblanca durante la Liguilla del Clausura 2026 y fue considerado por Gabriel Milito en una etapa en la que el Guadalajara tuvo varias bajas por convocatorias a Selección Mexicana.

Milito lo integró a la dinámica del primer equipo y le dio participación en partidos de alta exigencia. Para un delantero que venía trabajando desde el Tapatío, esos minutos representan una señal clara sobre el lugar que ocupa en el proyecto rojiblanco.

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Aguayo, nacido el 24 de noviembre de 2002, mide 1.83 metros y se desempeña como delantero. Su perfil físico le permite atacar espacios, competir por arriba y ofrecer una variante distinta en el área.

Por qué Milito ya confía en Sergio Aguayo

La confianza de Milito no surge de una decisión aislada. El cuerpo técnico de Chivas ha monitoreado a Aguayo desde su rendimiento con el Tapatío, donde logró consolidarse como uno de los atacantes más interesantes del filial.

En la última temporada con el equipo rojiblanco de Liga de Expansión, Aguayo registró 11 goles en 20 partidos. Esa producción lo puso en la conversación interna como una opción viable para el primer equipo, sobre todo en un mercado donde encontrar delanteros mexicanos no resulta sencillo.

Gabriel Milito|Reuters

Además, Chivas no tendría como prioridad salir al mercado por un “nueve” si Armando González termina marchándose. La idea pasaría por cubrir ese espacio con elementos del propio club, una línea que Milito ya empezó a trabajar desde la campaña anterior.

Los otros delanteros que también mira Chivas

Sergio Aguayo no es el único nombre que aparece en Verde Valle. Diego Latorre y Jesús Hernández también han sido señalados como atacantes que podrían tener oportunidades si el Rebaño necesita reforzar su ataque desde sus propias fuerzas básicas.

Latorre viene de destacar con la Sub-21 y también ha tenido participación con el Tapatío. Hernández, por su parte, dejó buenas sensaciones en categorías juveniles y se mantiene como una opción a seguir dentro del club.

Sin embargo, Aguayo parte con ventaja por su edad, sus números recientes y los minutos que ya recibió con el primer equipo. Chivas sabe que la posible salida de Armando González abriría un espacio importante, y Milito parece tener claro quién puede comenzar a cubrirlo.