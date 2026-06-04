Sergio Canales admitió lo que provocó en su carrera jugar en la Liga BBVA MX

Han pasado dos meses desde que Sergio Canales dejó la Liga BBVA MX. El futbolista español había fichado por Rayados de Monterrey a mediados de 2023 y completó tres temporadas en la institución del norte. A pesar de que aún no se ha conocido dónde jugará la próxima campaña, el mediocampista de 35 años recordó su paso por Sultana del Norte y explicó cómo influyó en su carrera el haber jugado en el futbol mexicano.

Si bien es cierto que reveló que tenía miedo de llegar a Monterrey previo a su salida de España, Canales admitió que haber jugado en México lo convirtió en un mejor futbolista ya que se enfrentó a varias experiencias que, hasta ese momento, aún no conocía. Según el mediocampista español, toda esta experiencia adquirida será de utilidad en el próximo capítulo de su carrera el cual no fue revelado hasta el momento.

Canales solo ha producido un gol en 406 minutos de juego|Crédito: Rayados de Monterrey / X

Sergio Canales revela que jugar en México lo convirtió en mejor jugador

"En esta siguiente etapa también es una motivación mía el reafirmarmelo, soy una persona que intenta aprender mucho del entorno y de diferentes situaciones. Muchas cosas de este futbol (mexicano) me parecen muy buenas y muy diferentes, que me han hecho un jugador más completo", fue lo que reveló el ex Real Betis en una charla con RG La Deportiva.

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A diferencia de su anterior paso por el futbol español, Sergio Canales se convirtió en un jugador líder en México. En Rayados, el equipo dependía de su juego ofensivo, situación que lo obligó a transformarse en un jugador más versátil y agil para pensar que hacer rápidamente incluso sin tener la posesión del balón. A pesar de no ser campeón, el centrocampista recordará su etapa en Rayados con emoción.

Canales tenía miedo de fichar por Monterrey en un principio

Si bien es cierto que valora con mucho orgullo su paso por La Pandilla, el propio Canales reveló que sintió miedo antes de aceptar la propuesta de jugar para Monterrey. El mediocampista sabía que, con su salida hacia el futbol mexicano, iba a tener altas probabilidades de no ser convocado a la Selección de España, riesgo que decidió tomar de todas formas.

“Venía un poco con miedo, miedo de un cambio tan grande. Un mes atrás estaba jugando con la Selección Española la Nations League, fuimos campeones, sabía que probablemente perdía la oportunidad de ir a Selección. Diferentes cosas como pasaron... todos aprendemos a través de las experiencias”, reveló el futbolista sobre la decisión de llegar a Rayados.

Cómo fue la salida de Canales de Monterrey

La salida de Sergio Canales de Rayados se dio como un cierre de ciclo después del Clausura 2026. Monterrey hizo oficial su baja el 28 de abril de 2026, luego de un torneo decepcionante para el club, en el que el equipo no logró cumplir las expectativas deportivas.

La despedida fue en buenos términos: Rayados le dedicó un mensaje de agradecimiento en redes sociales, destacando su calidad, el vínculo con la afición y dejando la frase de que “Monterrey siempre será tu casa”.

Canales también se despidió con un mensaje emotivo, agradeciendo a la afición por hacerlo sentir parte de “La Pandilla”, por el cariño recibido y por permitirle defender la camiseta. Su etapa terminó tras casi tres años en el club, al que llegó en julio de 2023 procedente del Betis como uno de los fichajes más fuertes en la historia reciente de la Liga BBVA MX.

En lo deportivo, su salida quedó marcada por una contradicción: fue uno de los futbolistas de mayor jerarquía del plantel, con peso ofensivo y liderazgo, pero se fue sin títulos con Monterrey.

