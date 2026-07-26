Es una leyenda de la lucha libre mexicana, pero sus polémicas fuera del ring terminaron con su carrera

La lucha libre mexicana presume tener muchas leyendas que se han vuelto trascendentes con el pasar de la historia, así como luchadores que, si bien fueron notablemente exitosos, mancharon su carrera luego de las polémicas generadas debajo del ring.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Uno de los casos más interesantes al respecto es el de Shocker, cuyo nombre real es José Jairzinho Soria Reyna y que pasó de ser una de las figuras más grandes de la lucha libre mexicana a terminar con constantes polémicas que han impedido que su carrera resurja.

¿Qué pasó con Shocker, figura de la lucha libre mexicana?

Considerado el “1000% guapo”, Shocker es uno de esos luchadores que tuvo más éxito sin máscara que con ella. Y es que, además de manejar a la perfección el estilo técnico y rudo, la realidad es que sus condiciones luchísticas eran superiores al de la mayoría de sus contemporáneos.

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Shocker dominaba la lucha a raz de lona, tenía una buena comunión con el pública y no era ajeno a la lucha aérea; sin embargo, todo cambió a raíz de un combate frente a DTM Azul en 2017 en donde sufrió una fractura de mandíbula, la cual no ha podido superar hasta ahora.

A raíz de este hecho Shocker ha sumado una increíble cantidad de problemas extradeportivos como, por ejemplo, el arresto que vivió en Oaxaca durante el 2024 en ropa interior, así como la detención que tuvo en Chiapas dos años antes, el arresto en un hotel de paso en la Ciudad de México en 2017, un incidente doméstico en enero de este año y, finalmente, sus constantes problemas de salud derivado de sus adicciones

¿Cuál es la actualidad de Shocker?

Hoy en día, la realidad es que Shocker sigue luchando diariamente contra las adicciones que lo han dejado a un lado en la historia de la lucha libre mexicana, por lo que es cada vez menos común encontrarlo en las arenas más importantes de México y el resto del mundo.