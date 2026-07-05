Charles Leclerc reina en Silverstone; Checo rescata el orgullo de Cadillac

El mítico circuito de Silverstone fue el escenario de un auténtico guión de suspenso en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. En una carrera repleta de giros dramáticos e incidentes en las vueltas finales, Charles Leclerc emergió de la tormenta para llevarse una victoria monumental con su Ferrari, rompiendo una sequía y resistiendo la intensa presión en el templo de la velocidad británica.

La carrera comenzó a definirse desde la arrancada, donde Leclerc ejecutó una largada impecable para arrebatarle el liderato al Mercedes de Kimi Antonelli. A partir de ahí, el monegasco construyó un triunfo maduro y estratégico, manteniendo la calma mientras a su alrededor el caos devoraba a los favoritos. El podio lo completaron George Russell y Lewis Hamilton en un cierre de locura.

Pesadilla para Verstappen; bandera amarilla en el cierre

La gran sorpresa de la tarde la protagonizó Max Verstappen. El piloto neerlandés de Red Bull, quien batallaba en las posiciones de vanguardia, sufrió un aparatoso despiste en la vuelta 48, perdiendo el control de su monoplaza y terminando varado en la trampa de grava. Este percance provocó el despliegue del Safety Car, congelando las posiciones y decretando el final de la competencia bajo régimen de coche de seguridad, dejando al tricampeón del mundo con las manos vacías y un costoso abandono.

Checo Pérez, la luz de Cadillac en un domingo adverso

Para el automovilismo mexicano, la jornada ofreció una mezcla de frustración y consistencia. Sergio "Checo" Pérez cruzó la meta en la posición 15 tras batallar intensamente con el balance de su monoplaza desde la parte trasera de la parrilla.

A pesar de quedar fuera de la zona de puntos en una pista sumamente exigente, el tapatío demostró su experiencia al gestionar los neumáticos y el ritmo en las vueltas definitivas. Con este resultado, Checo se consolidó una vez más como el mejor piloto de la escudería Cadillac, superando con claridad a su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, quien finalizó relegado en el puesto 17. Entre ellos finalizó el actual líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Silverstone volvió a demostrar que no perdona errores. Mientras Leclerc celebra en lo más alto del podio.

