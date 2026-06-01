México vs. Serbia: El reencuentro de Veljko Paunović con sus exjugadores de Liga MX

El próximo 4 de junio la selección mexicana enfrenta la selección de Serbia en el Estadio Nemesio Diez, todas las miradas se irán detrás de los jugadores mexicanos, sin embargo, en el banquillo de Serbia una cara conocida habrá para todos los aficionados de la Liga MX, se trata de Veljko Paunović, entrenador que lideró a las Chivas de Guadalajara a la final del Clausura 2023. En esta ocasión se encontrará con varios jugadores que dirigió durante su paso por Chivas y Tigres.

Paunović dejó el país tras dirigir dos años en el futbol mexicano y durante el partido amistoso que habrá ante la selección mexicana se encontrará a varios jugadores que pasaron por su tutela.

¿Qué jugadores de la selección mexicana ha dirigido Veljko Paunović?

Empezando por la portería, Raúl “El Tala” Rangel fue parte de ese equipo que rasco la gloria, pero no concretó el objetivo, su debut se dio en el Estadio Nemesio Diez al enfrentar al Toluca para suplir al arquero mexicano Miguel Mejía en la jornada 10 del Apertura 2023.

Raúl Tala Rangel, Jugador de Chivas

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En la parte del ataque, Roberto Alvarado también fue parte del equipo que llegó a esa final, sin embargo, él ya era parte del cuadro titular. Durante el torneo Clausura 2023 Alvarado disputó 17 partidos y logró anotar 5 goles y asistir en 5 ocasiones.

Roberto “Piojo” Alvarado es el jugador más valioso de Chivas |@piojo.13

La última cara conocida que verá es Alexis Vega, el delantero estrella de estas Chivas y seguramente el jugador que más impacto tuvo, en ese Clausura 2023 anotó 6 goles e hizo 4 asistencias, siendo uno de los referentes del ataque.

Alexis Vega recibió un contrato millonario en Chivas, pero tuvo que disminuir su sueldo para regresar a Toluca|@alexisvega.9

El estratega de Serbia ha sido criticado tras su rendimiento en los últimos encuentros amistosos, cayó ante la selección de Cabo Verde 3-0, ganó ante Arabia Saudita 2-1 y perdieron ante España 3-0.Ahora deberá enfrentar a la selección mexicana en lo que será último partido de preparación para ambas selecciones de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿A qué hora y dónde ver el México vs Serbia?

El partido comenzará en punto de las 20:00 horas del centro de México y la transmisióin la podrás ver a través de canal 7. El partido se jugará en el Estadio Nemesio Diez.

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