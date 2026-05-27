¿Qué fue de Siphiwe Tshabalala? El jugador que marcó el primer gol de Sudáfrica 2010 e hizo bailar al mundo

La fecha estaba marcada en el calendario, el 11 de junio de 2010, Sudáfrica inauguró su primera Copa Mundial de la FIFA en la cancha del Soccer City de Johannesburgo, el ambiente estaba preparado con las tribunas llenas de vuvuzelas, las cuales iban a estar presentes durante todo el torneo. En ese escenario, el mundo conoció a Siphiwe Tshabalala.

El jugador nacido en Soweto, marcó uno de los goles más hermosos en el primer partido de una Copa Mundial de la FIFA. El duelo se encontraba en el minuto 55, cuando Siphiwe Tshabalala, recibió el balón en la banda y con el espacio necesario para correr y sacar un disparo de zurda, el cual terminó por vencer al portero de la Selección Mexicana, Óscar Pérez.

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La alegría que se desbordaba en las tribunas, también se reflejó en la cancha, donde Siphiwe Tshabalala celebró su anotación con un peculiar baile junto a sus compañeros de selección, siendo uno de los festejos más recordados hasta la fecha.

¿Qué pasó con Siphiwe Tshabalala?

Siphiwe Tshabalala ya era una estrella de su país, donde jugaba para el Kaizer Chiefs, donde terminó siendo reconocido como una leyenda de la institución, siendo el capitán y una de las caras más famosas de la liga de Sudáfrica.

El sueño de jugar fuera de su país, se hizo realidad para Siphiwe Tshabalala en 2018, cuando firmó con el BB Erzurums del futbol turco, algo que el jugador había estado buscando por varios años, aunque después de una temporada, regresó a Sudáfrica para cerrar su carrera siendo campeón con el AmaZulu en 2021.

Aunque nunca anunció su retiro de manera oficial, no ha vuelto a jugar de forma profesional desde el 2021. Se mantiene al frente de Siphiwe Tshabalala Foundation con la que promueve el deporte, la educación y la nutrición, también participa en eventos de la Confederación Africana de Futbol.

