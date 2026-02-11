Es uno de los más queridos en México, pero eligió jugar con la selección de otro país en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Marcelo Flores decidió no representar más a México y se decantó por vestir la playera de la Selección de Canadá, con el objetivo de ser uno de los convocados que dispute la Copa Mundial de la FIFA 2026. El extremo ya fue dado de alta con el otro país en la plataforma del máximo organismo de futbol, por lo que podría jugar en los partidos oficiales de marzo, cuando el combinado azteca se enfrente a Portugal para reinaugurar el Estadio Banorte (antes Azteca).

La FIFA dio a conocer que el futbolista de Tigres se decantó por Canadá, ya que en su plataforma aparece que fue formado por a Federación Mexicana de Futbol (FMF), pero jugará para la Asociación Canadiense de Soccer, que lo llamó el año pasado a algunos entrenamientos.

Marcelo Flores se decantó por representar a la Selección de Canadá en lugar de México.|@10marceloflores

Flores ahora podrá jugar la Fecha FIFA de marzo en caso de que el entrenador de su selección lo convoque, y debutar en los partidos ante Islandia y Túnez, que se disputarán el 28 y 31 del tercer mes del año y que servirán de preparación previo al arranque del mundial.

Marcelo Flores y sus números con México

El ahora seleccionado de Canadá debutó con México en un partido amistoso contra Chile en diciembre de 2021, cuando Gerardo “Tata” Martino lo convocó para verlo, ya que era considerado la nueva joya del Arsenal en la categoría Sub-18.

El jugador de 23 años ingresó al terreno de juego al minuto 83 por Uriel Antuna. Durante el proceso mundialista de Qatar 2022 fue convocado más veces e incluso es recordado por fallar un penal en un partido de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Surinam.

Pese a que “Tata” Martino lo convocó algunas veces, no fue considerado para el Mundial de Qatar, puesto que aún no había debutado en Primera División y apenas tenía 18 años. Mientras que en este proceso rumbo al 2026, Javier Aguirre solo lo llamó una vez.

Cabe destacar que el extremo está retomando su nivel de juego, pues en este Clausura 2026 suma 3 goles en 5 partidos disputados de la Liga BBVA MX. Mientras que en la Concachampions lleva una asistencia.