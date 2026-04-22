Soñó con ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero fue descartado y hoy es licenciado en Psicología

En el mundo del futbol hay varios casos en los que se combina el deporte con el estudio, y es mientras están vigentes cuando comienzan a cursar una carrera universitaria; tal es el caso de Ángel Zaldívar, ex de Chivas, quien es ingeniero Industrial y actualmente juega en Centroamérica. En esta ocasión, el protagonista no es futbolista, pero estuvo a punto de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero fue descartado y hoy es licenciado en Psicología.

Marco Antonio “Gato” Ortiz es quien se graduó como licenciado en psicología, pues así lo hizo saber a través de sus redes sociales al compartir una fotografía del momento junto a sus seres queridos. Lo anterior, después de publicar un desgarrador mensaje por no ser uno de los árbitros elegidos para la justa veraniega.

El árbitro compartió en sus redes sociales que se graduó como Licenciado en Psicología.|Gato Ortiz

“Vivimos con tanta prisa en busca de un futuro mejor, que acabamos olvidando todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Si nos fijamos bien, vivimos en un montón de oraciones contestadas y ni siquiera nos damos cuenta. Ojalá siempre sepamos soñar, sin dejar de apreciar lo que Dios ya nos ha entregado”, escribió el silbante al concluir sus estudios universitarios.

TE PUEDE INTERESAR:



El trasfondo del porqué el “Gato” Ortiz no va al mundial

Ortiz es considerado uno de los mejores árbitros centrales de la Liga BBVA MX, solo por detrás de César Ramos, quien va por su tercer mundial consecutivo. Sin embargo, la FIFA se decantó por Katia Itzel.

De acuerdo con información de David Medrano, la FIFA eligió a Katia por encima de Marco Antonio, ya que quiere presencia de mujeres silbantes en la justa veraniega, y la mexicana es considerada una de las mejores centrales del mundo, pese a que recientemente fue blanco de críticas por su trabajo en el Pumas contra Mazatlán.

El “Gato” no es el único silbante considerado con buen nivel que no irá al mundial, pues la abanderada Karen Díaz también quedó descartada, pese a que en Qatar 2022 fue la gran revelación.