SORPRESA: club de la Liga de Expansión MX vence a la Selección de El Salvador

Una gran sorpresa para todos los aficionados fue el resultado que se dio en un partido amistoso anormal, pues se enfrentó un club y una selección, como la mexicana que goleó 3-0 al América. Pero en esta ocasión el equipo fue de la Liga de Expansión MX que venció a El Salvador.

Coyotes de Tlaxcala le ganó 2-0 a El Salvador Sub-20 en un partido de preparación para ambas escuadras. El conjunto de Segunda División, en la que juega Mineros que lanzó un feroz comunicado por el ascenso, se llevó el triunfo gracias al doblete de Daniel "Fideo" Álvarez.

Coyotes de Tlaxcala le ganó 2-0 a El Salvador Sub-20 en un partido de preparación p|Coyotes Tlaxcala FC

El objetivo del partido entre Coyotes y El Salvador

El duelo de preparación entre Coyotes y El Salvador tuvo un objetivo para ambos equipos. Para el equipo de Segunda División, sirvió para llegar a punto al Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. Mientras que para la selección de Centroamérica para el clasificatorio para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y de los Juegos Olímpicos de Verano 2028, que se disputará en México del 24 de julio al 9 de agosto de este año.

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Ambos equipos saltaron con su cuadro de lujo, pero conforme avanzó el partido, hubo varias modificaciones, hecho que ocasionó que el partido perdiera intensidad, ya que el inicio favoreció al conjunto de Tlaxcala, por lo que se pronosticaba una goleada, pero solo terminó en un marcador de 2-0.

Ganan sin entrenador

Tlaxcala disputó el partido luego de que su entrenador renunciara al cargo. Gustavo Lea, quien dirigió a Pumas, decidió salir del equipo, ya que le llegó una oportunidad de dirigir en el extranjero, precisamente en el Atlético Ottawa de Canadá.

Pese a ello, el conjunto nombró como DT a Rafael Fernández, quien cumplió con creces su primer partido al frente al derrotar a la Selección de El Salvador Sub-20.