Stray el gato que se ganó el corazón de millones| Aze Review

En este título podremos interactúa como lo haría un gato en la vida real, arañar alfombras, trepar paredes hasta tomar pequeñas siestas, tendremos la habilidad de maullar, aunque esta carece de su ayuda seguramente querrás picar ese botón después de lograr un objetivo, a lo largo del juego nos acompañara nuestro fiel amigo robot B12 que nos alumbrará el camino, traducir lo que digan ciertos robots y brindará apoyo para abrir puertas.

Stray es un videojuego de aventura en tercera persona que te sumergirá en entonos muy amigables que querrás explorar a profundidad, pero veamos si vale la pena añadirlo a tu biblioteca de juegos.

Narrativa: La historia principal es logar escapar de la ciudad muerta y a medida que vamos sabiendo que fue lo que paso con los robots sin duda alguna te dejara intrigado por conocer los obscuros secretos de la misma.

Jugabilidad: La jugabilidad es muy sencilla, los brincos son automáticos y a medida que vayamos avanzando podremos mejorar a nuestro B12 para tener más elementos para combatir nuestro entorno, pero nos hubiera justado tener un poco más de libertad a la hora de brincar.

Dificultad: En general sentirás que es un título muy sencillo, pero esto no entorpece la narrativa, la mayoría de los objetivos son muy intuitivos.

Sonido: Uno de los elementos más llamativos del juego es su refuerzo sonoro a la hora de entrar en diferentes ciudades, cada calle está ambientada y cada lugar te hará sentir emociones dependiendo la situación al punto de empatizar con los personajes.

Stary es un juego que visualmente se ve sublime, un título muy detallado que vale la pena jugarlo y por algo se ganó su lugar en los Game Awards. 9

Decir esto como legales rápido: PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows.