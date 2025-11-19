deportes
Nota

ÚLTIMA HORA: Las 42 selecciones CLASIFICADAS al Mundial 2026 ¡Bienvenidas!

Han terminado las clasificatorias para el Mundial 2026 y ya hay 42 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo

Iván Vilchis
Mundial México 2026
Este martes 18 de noviembre del 2025, se definieron ya las 42 selecciones clasificadas directo al Mundial de 2026. Las Selecciones que lograron clasificar son:

Las Selecciones clasificadas de Concacaf al Mundial 2026

Hasta el momento, han logrado clasificar seis selecciones de Concacaf, los tres equipos que lograron avanzar de forma directa al ser sedes del evento son: México, Estados Unidos y Canadá.

Los tres equipos que lograron avanzar por la clasificación fueron: Panamá, Haití y Curazao.

  • México
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • Haití
  • Curazao
  • Panamá

Las Selecciones clasificadas de Europa UEFA al Mundial 2026

En el viejo continente, hasta el momento han logrado clasificar un total de 12 selecciones y quedan cuatro lugares que se definirán en el repechaje. Las clasificadas son:

  • Inglaterra
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
  • Noruega
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Austria
  • Suiza
  • España
  • Escocia

Las selecciones que entraron al Mundial 2026 de CONMEBOL

En el caso de la CONMEBOL, lograron avanzar directo seis selecciones las cuales fueron:

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay

Las Selecciones clasificadas de África a la Copa del Mundo 2026

En África, han logrado clasificar:

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Qatar

Las Selecciones que clasificar al Mundial 2026 de Asia

  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Arabia Saudita
  • Japón
  • Jordania

Las Selecciones que clasificaron al Mundial de 2026 con Oceanía

De parte de Oceanía, solo clasificaron dos selecciones.

  • Nueva Zelanda
  • Australia

Las Selecciones que jugarán el repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

Estas son las seis selecciones que jugarán por dos boletos disponibles en el Repechaje Intercontinental en marzo de 2026.

  • Nueva Caledonia por OFC
  • Bolivia por Conmebol
  • República Democrática de Congo por CAF
  • Irak por AFC
  • Jamaica por Concacaf
  • Surinam por Concacaf

Las selecciones que pelearan por los últimos cuatro lugares en los Playoffs de la UEFA del Mundial

Quedan cuatro lugares para entrar a la Copa del Mundo del 2026 en los Playoffs de la UEFA y así están los bombos de los equipos que lograron entrar:

  • Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania
  • Bombo 2: Polonia, Gales, Chequia y Eslovaquia
  • Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo
  • Bombo 4: Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
