ÚLTIMA HORA: Las 42 selecciones CLASIFICADAS al Mundial 2026 ¡Bienvenidas!

Este martes 18 de noviembre del 2025, se definieron ya las 42 selecciones clasificadas directo al Mundial de 2026. Las Selecciones que lograron clasificar son:

Las Selecciones clasificadas de Concacaf al Mundial 2026

Hasta el momento, han logrado clasificar seis selecciones de Concacaf, los tres equipos que lograron avanzar de forma directa al ser sedes del evento son: México, Estados Unidos y Canadá.

Los tres equipos que lograron avanzar por la clasificación fueron: Panamá, Haití y Curazao.



México

Estados Unidos

Canadá

Haití

Curazao

Panamá

Las Selecciones clasificadas de Europa UEFA al Mundial 2026

En el viejo continente, hasta el momento han logrado clasificar un total de 12 selecciones y quedan cuatro lugares que se definirán en el repechaje. Las clasificadas son:



Inglaterra

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos

Bélgica

Austria

Suiza

España

Escocia

Las selecciones que entraron al Mundial 2026 de CONMEBOL

En el caso de la CONMEBOL, lograron avanzar directo seis selecciones las cuales fueron:



Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Las Selecciones clasificadas de África a la Copa del Mundo 2026

En África, han logrado clasificar:



Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Las Selecciones que clasificar al Mundial 2026 de Asia

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Arabia Saudita

Japón

Jordania

Las Selecciones que clasificaron al Mundial de 2026 con Oceanía

De parte de Oceanía, solo clasificaron dos selecciones.

Nueva Zelanda

Australia

Las Selecciones que jugarán el repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

Estas son las seis selecciones que jugarán por dos boletos disponibles en el Repechaje Intercontinental en marzo de 2026.



Nueva Caledonia por OFC

Bolivia por Conmebol

República Democrática de Congo por CAF

Irak por AFC

Jamaica por Concacaf

Surinam por Concacaf

Las selecciones que pelearan por los últimos cuatro lugares en los Playoffs de la UEFA del Mundial

Quedan cuatro lugares para entrar a la Copa del Mundo del 2026 en los Playoffs de la UEFA y así están los bombos de los equipos que lograron entrar:

