Sudáfrica cierra preparación previo al debut ante México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A menos de 15 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Sudáfrica ha cerrado su preparación previo a su debut en la cancha del Estadio Ciudad de México ante la Selección Mexicana, partido a disputarse el jueves 11 de junio en punto de las 13:00 horas.

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Dirigidos por Hugo Bross, el conjunto de los 'Bafana Bafana' no pudo pasar del empate ante Nicaragua en Johannesburgo, encuentro que fue la despedida del conjunto nacional antes de viajar a México para encarar el certamen en el que comparten el Grupo A junto a la Selección Azteca, Corea del Sur y República Checa.

Enfrentando a un rival de la zona de Concacaf, el cuadro sudafricano ha puesto fin a los ensayos. Anteriormente, en el mes de marzo, el conjunto de África tuvo como rival a la Selección de Panamá en dos ocasiones, partidos en los que pudieron sacar un empate y una derrota.

La Selección de Sudáfrica disputará el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Posteriormente, en la Jornada 2 se vana. enfrentar a República Checa el 18 de junio en Atlanta. Finalmente, vana. cerrar la Fase de Grupos contra Corea del Sur el 24 de junio en el Estadio Monterrey.

Por otro lado, la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre y primer rival de los 'Bafana Bafana', encara el cierre de sus duelos amistosos ante Australia y Serbia, partidos a jugarse el sábado 30 de mayo y jueves 4 de junio respectivamente.

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