En Sudáfrica REVIENTAN a la defensa de su selección, a semanas de su juego vs México: “no sé si la defensa central es lo suficientemente sólida como para soportar la presión”

La Selección de Sudáfrica será el sinodal ante el cual México inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México y las preocupaciones sobre la actuación que tendrán los Bafana Bafana son cada vez más fuertes ya que el combinado africano ha dejado serias dudas en sus más recientes actuaciones.

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Críticas en Sudáfrica sobre la defensa de los Bafana Bafana

La Selección de Sudáfrica solo ha disputado tres partidos en lo que va del año y en ninguno ha podido ganar, lo que ha generado serias dudas en el entorno del equipo y que han sido expresadas por el director técnico Manqoba Mngqithi, quien destacó la inestabilidad defensiva de los Bafana Bafana

“Creo que Hugo (Broos) ha hecho un excelente trabajo para el país desde el principio hasta ahora. Ha sido excepcional... pero hay aspectos de la selección nacional que me generan serias dudas”, dijo el exentrenador de equipos como el Mamelodi de su país.

“Me planteo serias dudas sobre la defensa central de esa selección nacional… Todavía no estoy muy seguro de si la defensa central es lo suficientemente sólida como para soportar la presión que puedan ejercer los rivales”, agregó.

|@bafanabafanaofficial

La debacle sudafricana llegó tras la eliminación de la Copa Africana de Naciones a principios de año y e que aunque logró avanzar a la siguiente ronda, recibió goles en todos sus compromisos.

La Selección de Sudáfrica sostendrá un par de partidos más antes de su debut ante México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Primero se enfrentará a Nicaragua en Johannesburgo y posteriormente se medirá a Puerto Rico en Pachuca, Hidalgo.

Esta será la cuarta participación de Sudáfrica en una Copa Mundial de la FIFA tras sus actuaciones en Francia 98 y Corea Japón 2002, además de ser anfitriones en el 2010.

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