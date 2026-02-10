Aficionado que INVADIÓ la cancha del Super Bowl comparte grabación del momento exacto

El Super Bowl LX, disputado el pasado domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California, no solo nos dejó a los actuales campeones de la NFL, los Seattle Seahawks, y un espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny que pasó a la historia, sino también un episodio inesperado que rápidamente se volvió viral. El ingreso de un aficionado al terreno de juego y, contra todo protocolo de seguridad, logró grabar en primera persona el momento exacto en que saltó al campo hasta que fue detenido.

El video, difundido en redes sociales horas después del encuentro, muestra la perspectiva del intruso desde que abandona su asiento hasta que pisa el césped del Levi's Stadium. En las imágenes se aprecia la adrenalina del momento: la multitud sorprendida, los jugadores desconcertados y la reacción del personal de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR:



La grabación, realizada con un dispositivo móvil, ofrece un ángulo inusual del evento deportivo más visto en Estados Unidos. Aunque dura apenas unos segundos, el material generó millones de reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los clips más compartidos de la jornada.

🇺🇸 | La persona que ingresó al campo durante el Super Bowl compartió una grabación en primera persona del momento en que saltó al terreno de juego.pic.twitter.com/oaBSWpDZcy — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) February 10, 2026

¿De cuánto podría ser la multa al aficionado que invadió la cancha en el Super Bowl 2026?

El ‘aficionado’ que irrumpió en el campo enfrenta consecuencias legales y económicas de gran peso. Las autoridades informaron que el individuo podría recibir una fianza de hasta 5 mil dólares.

De acuerdo con el reporte oficial, el intruso fue acusado de allanamiento y alteración del orden público, cargos que no solo implican sanciones económicas, sino también medidas adicionales. Entre ellas, se contempla la posibilidad de imponerle una libertad condicional de seis meses.

¿Te pueden vetar de por vida en un estadio?

Sí se puede vetar de por vida a una persona que entre al terreno de juego dependiendo las leyes de cada lugar donde se lleve el hecho. En este caso, el individuo tendrá una prohibición de por vida para ingresar al Levi’s Stadium, sede del encuentro.

