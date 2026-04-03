Así va la tabla general de la Temporada 2026 tras la Jornada 9 del Brasileirao

Este jueves 2 de abril concluyó la Jornada 9 de la Temporada 2026 de la Serie A del Brasileirao con emocionantes encuentros que pudiste disfrutar a través de la señal de Azteca Deportes y la de manera momentánea la cima es dominada por el Palmeiras, mientras que en el fondo de la clasificación el Cruzeiro se sitúa en zona de descenso, a pesar de su victoria en esta fecha.

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Así va la tabla general del Brasileirao 2026

El Palmeiras cerró la Jornada 9 este jueves 2 de abril con una importante victoria sobre el Gremio de Porto Alegre, lo que lo afianza como el líder general del Brasileirao con 22 puntos.

Solo tres puntos dividen al Verdao del Fluminense que esta semana derrotó al Corinthians que no atraviesa su mejor momento y solo ha conseguido un par de triunfos en la campaña que lo tienen sumido en la posición 14 de la tabla.

Bahia y Sao Paulo completan el podio de los equipos brasileños que aspiran a puestos directos de Copa Libertadores, mientas que cinco grandes de Brasil luchan por escapar de los puestos de descenso.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Internacional v Sao Paulo - Estadio Beira-Rio, Porto Alegre, Brazil - April 1, 2026 Sao Paulo’s Cauly and teammates applaud fans after the match REUTERS/Diego Vara|Diego Vara/REUTERS

Santos, Corinthians, Botafogo, Internacional y Cruzeiro luchan por escalar posiciones y escapar de la zona de descenso que ocupan Remo, Mirassol y Chapecoense, junto con la 'Bestia Negra'.

Tabla del Brasileirao 2026 tras la Jornada 9

Palmeiras - 22 puntos Fluminense - 19 puntos Bahia - 17 puntos Sao Paulo - 17 puntos Athletico Paranaense - 16 puntos Flamengo - 14 puntos Coritiba - 14 puntos Vasco da Gama - 12 puntos Atlético Mineiro - 11 puntos Gremio - 11 puntos Bragantino - 11 puntos Vitoria - 10 puntos Santos - 10 puntos Corinthians - 10 puntos Botafogo - 9 puntos Internacional - 9 puntos Cruzeiro - 7 puntos Chapecoense - 7 puntos Mirassol - 6 puntos Remo - 6 puntos



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