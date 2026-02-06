logo deportes horizontal
Así va la tabla de goleo de la Temporada 2026 tras la Jornada 2 del Brasileirao

Concluyó la segunda jornada del Brasileirao y hay dos líderes que se despegan

Brasileiro Championship - Gremio v Botafogo
Soccer Football - Brasileiro Championship - Gremio v Botafogo - Arena do Gremio, Porto Alegre, Brazil - February 4, 2026 Gremio’s Carlos Vinicius celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Diego Vara|Diego Vara/REUTERS
Notas,
Brasileirao

Escrito por:  Francisco Fernández

Este jueves 5 de febrero concluyó la Jornada 2 de la Serie A del Brasileirao de la Temporada 2026 y dos jugadores han tomado distancia respecto al resto de competidores en la tabla de goleo de la Primera División de Brasil que esta semana entregó emocionantes encuentros que puedes disfrutar a través de la señal de Azteca Deportes y en las plataformas digitales.

RESUMEN: Gremio vs Botafogo | J2 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

Tabla de goleo tras la Jornada 2 del Brasileirao

El encuentro entre el Gremio y el Botafogo que terminó con victoria para el Tricolor Gaucho por 5-3 no solo arrojó un gran encuentro, sino que también significó una noche de goles para sus delanteros que se posicionaron como líderes de goleo.

Carlos Vinicius y su hat trick para el Gremio y Danilo y su doblete con Botafogo dejaron su cuota goleadora con cuatro anotaciones cada uno y en la cima de la competencia.

Solo Jean Carlos de Chapecoense se acerca tímidamente a los líderes, aunque solo con dos goles, separado del resto del pelotón que ha convertido apenas una anotación.

Goleadores del Brasileirao Temporada 2026

  1. Carlos Vinicius | Gremio - 4 goles
  2. Danilo | Botafogo - 4 goles
  3. Jean Carlos | Chapecoense - 2 goles
  4. Alef Manga | Remo - 1 gol
  5. Arthur Cabral | Botafogo - 1 gol
  6. Murilo | Palmeiras - 1 gol
  7. Nonato | Fluminense - 1 gol
  8. José Rodríguez | Vasco da Gama - 1 gol
  9. Zé Rafael | Santos - 1 gol
  10. Luciano Acosta | Fluminense - 1 gol

