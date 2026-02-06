Así va la tabla de goleo de la Temporada 2026 tras la Jornada 2 del Brasileirao
Concluyó la segunda jornada del Brasileirao y hay dos líderes que se despegan
Este jueves 5 de febrero concluyó la Jornada 2 de la Serie A del Brasileirao de la Temporada 2026 y dos jugadores han tomado distancia respecto al resto de competidores en la tabla de goleo de la Primera División de Brasil que esta semana entregó emocionantes encuentros que puedes disfrutar a través de la señal de Azteca Deportes y en las plataformas digitales.
Tabla de goleo tras la Jornada 2 del Brasileirao
El encuentro entre el Gremio y el Botafogo que terminó con victoria para el Tricolor Gaucho por 5-3 no solo arrojó un gran encuentro, sino que también significó una noche de goles para sus delanteros que se posicionaron como líderes de goleo.
Carlos Vinicius y su hat trick para el Gremio y Danilo y su doblete con Botafogo dejaron su cuota goleadora con cuatro anotaciones cada uno y en la cima de la competencia.
Solo Jean Carlos de Chapecoense se acerca tímidamente a los líderes, aunque solo con dos goles, separado del resto del pelotón que ha convertido apenas una anotación.
Goleadores del Brasileirao Temporada 2026
- Carlos Vinicius | Gremio - 4 goles
- Danilo | Botafogo - 4 goles
- Jean Carlos | Chapecoense - 2 goles
- Alef Manga | Remo - 1 gol
- Arthur Cabral | Botafogo - 1 gol
- Murilo | Palmeiras - 1 gol
- Nonato | Fluminense - 1 gol
- José Rodríguez | Vasco da Gama - 1 gol
- Zé Rafael | Santos - 1 gol
- Luciano Acosta | Fluminense - 1 gol
