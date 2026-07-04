¿Chivas comienza a despedir al Tala Rangel? Europa ya levanta la mano por el portero mexicano

Raúl ‘Tala’ Rangel vive uno de los momentos más importantes de su carrera. El portero de Chivas se ganó un lugar en la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y su nombre ya comenzó a moverse con fuerza en el mercado europeo tras sumar cuatro vallas imbatidas de forma consecutiva.

El Guadalajara todavía no tiene una operación cerrada por su guardameta, pero el interés desde el Viejo Continente ya no pasa desapercibido. Clubes de Portugal, Países Bajos y Dinamarca han sido vinculados con el arquero mexicano, que podría convertirse en una de las ventas más importantes del Rebaño tras el Mundial.

De acuerdo con distintos reportes, Sporting de Lisboa, Feyenoord y FC Copenhague son algunos de los equipos que han seguido de cerca la situación del ‘Tala’. En el caso del club danés, incluso se informó que Chivas recibió una propuesta, aunque la directiva rojiblanca no la aceptó por estar por debajo de sus pretensiones.

Tala Rangel, jugador de Chivas|Chivas

Los clubes de Europa que buscan al Tala Rangel

El primer país que apareció en el radar fue Portugal. El Sporting de Lisboa habría observado a Raúl Rangel como una opción para reforzar su portería, con un perfil que encaja en la búsqueda de un arquero joven, con proyección y experiencia internacional.

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Después apareció el Feyenoord de Países Bajos. El club neerlandés, donde Santiago Giménez logró consolidarse antes de dar el salto al Milan, también habría preguntado por el portero mexicano. Sin embargo, informes neerlandeses aclararon que el seguimiento no representa todavía una oferta formal.

El otro equipo mencionado es el FC Copenhague de Dinamarca. Según información publicada por TV Azteca Deportes, Chivas recibió una propuesta por el guardameta, pero la rechazó. El Rebaño entiende que el valor de Rangel puede crecer después de su participación mundialista.

Crédito: Mexsport

Chivas no quiere regalar a su portero

Chivas no estaría dispuesto a bloquear la puerta a una posible salida, pero tampoco facilitaría una operación que no deje una ganancia importante para el club. Rangel tiene contrato vigente hasta el verano de 2028, por lo que el Rebaño mantiene control sobre cualquier negociación.

Ese vínculo contractual le permite a la directiva rojiblanca esperar. Si el portero mantiene su nivel con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, su cotización podría subir y los clubes interesados tendrían que presentar una oferta más fuerte.

El propio Rangel ya reconoció que han existido preguntas por su situación, aunque aclaró que hasta ahora no había un interés formal cerrado. Por eso, el escenario todavía está en etapa de sondeos, contactos y análisis económico.