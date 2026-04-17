Guillermo “Memo” Ochoa deja todo por la Selección Nacional: llegará a México antes que nadie

Mientras que hace un tiempo Portugal sorprendió al confesar lo que opinan de Guillermo Ochoa como portero, el “Memo” ahora dejará todo de lado para llegar antes que nadie a la concentración de la Selección Nacional de México, pensando en entrenar bajo las órdenes de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego llegarán otros 10 europeos.

Así como un portero que supo ser mejor que Guillermo Ochoa se dedicó a ser comediante, Memo siempre dio todo por el futbol y su país. Por eso mismo, será el primero de los mexicanos que juega en Europa que concentrará el próximo 6 de mayo con la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo. El “Vasco” lo incluiría en la lista de 26 convocados.

Resulta que Memo Ochoa finalizará su participación con el AEL Limassol de la Liga de Chipre antes que el resto de los mexicanos que juegan en otras ligas del futbol del Viejo Continente. De ese modo, será el único de los 12 mexicanos que militan en el extranjero que se sumarán a las órdenes de Javier Aguirre para prepara a la Selección Nacional.

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Si bien Memo Ochoa será el primero de los futbolistas que militan en el territorio europeo que arribará a México, hay otros jugadores de Europa que se sumarán a la concentración de la Selección Nacional después del 6 de mayo. Ellos son:

Cesar Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia)

Johan Vásquez (Genoa, Italia)

Jorge Sánchez (PAOK de Salónica, Grecia)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos)

Edson Álvarez (Fenerbahçe, Turquía)

Orbelin Pineda (AEK Atenas, Grecia)

Alvaro Fidalgo (Real Betis, España)

Obed Vargas (Atlético de Madrid, España)

Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra)

Santiago Jiménez (AC Milan, Italia)

Además de estos 10 futbolistas que militan en Europa y el Memo Ochoa, hay otro mexicano que juega en el extranjero: Julián Quiñones, del Al-Qadsiah de Arabia Saudita. El delantero también estaría en la lista de 26 futbolistas de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

