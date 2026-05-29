El talento oculto de Akanji, la muralla defensiva de la selección de Suiza

En la actualidad es uno de los mejores defensores del mundo, aunque Manuel Akanji tiene una cualidad que lo hace un verdadero genio, pero que muy pocas personas conocen. Los aficionados están acostumbrados a verlo defender con orden y disciplina en cada una de las jugadas.

Sin embargo, detrás del defensor que se anticipa a cada una de las jugadas y es el líder de la última línea, existe un verdadero genio para las matemáticas y el cálculo mental, quien ha demostrado su habilidad en programas de televisión, donde resolvió algunas preguntas relacionadas en ese momento con la Premier League.

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El gran talento de Manuel Akanji con los números

Aunque muchas personas ya sabían del gran talento de Manuel Akanji, el mundo lo conoció en esa ocasión, mientras que su exequipo, el Manchester City, lo presumió en uno de los especiales que hizo con motivo del mundial. Además, cuando todavía era jugador del Borussia Dortmund, fue uno de los invitados al programa alemán ‘Wetten, dass..?’, donde resolvía operaciones más rápido que el conductor, quien tenía una calculadora.

Lo que muchos pueden desconocen, es que Manuel Akanji tiene ese gran talento desde pequeño, pues ha revelado que cuando iba en la escuela competía en concursos de cálculo, donde siempre llegaba a las finales.

Además, su gran habilidad mental no se quedaba solamente en poder entender los números de mejor forma que otros, cuando todavía era dirigido por Pep Guardiola, el español destacó que tenía una gran capacidad para entender jugadas y movimientos tácticos con gran velocidad.

Esa habilidad de entender y poder ejecutar las instrucciones de los técnicos lo ha llevado a ser uno de los mejores defensores en la historia de la Selección de Suiza, por lo que es un referente a seguir en la próxima Copa Mundial de la FIFA.

