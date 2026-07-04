¿The Rock podría convertirse en dueño de la WWE?

La WWE atraviesa uno de los peores momentos a nivel creativo luego de la cantidad de problemas que han tenido para realizar historias que no solo sean creíbles, sino que atraigan a la comunidad en México y el resto del mundo tal y como ocurría hace algunos años.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Tal situación ha hecho que expertos en la materia consideren que la WWE necesita un cambio de raíz y, ante este hecho, se ha manejado la posibilidad de que The Rock, en algún momento de su vida, se convierta en dueño de la empresa. Ahora bien, ¿qué tan probable es esto?

¿Qué tan probable es que The Rock sea dueño de la WWE?

Lo primero a tener en cuenta es que The Rock, en estos momentos, está más interesado en su etapa como actor de Hollywood, misma que lo convirtió, en algún momento, en el personaje mejor pagado de los Estados Unidos, lo cual habla del valor que alcanzó en el cine.

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A pesar de ello, es una realidad que The Rock mantiene una actividad importante en la WWE ya sea de forma directa o indirecta, aunque vale decir que su última participación importante fue hace un año cuando formó parte del cambio de heel que John Cena tuvo en la primera parte del 2025.

Dicho esto, D’Lo Brown, exluchador profesional, charló con el podcast The Coach & Bro Show y explicó que seguramente en algún momento de su carrera The Rock buscará comprar la WWE considerando el impacto que ha tenido en la industria, aunque no reveló una posible fecha para esta supuesta adquisición.

¿Cuál es la razón por la que The Rock buscaría comprar la WWE?

Además del cariño que tiene por el wrestling, D’Lo Brown explicó que The Rock y Triple H, miembro importante de la WWE actual, no tienen una buena relación, hecho que haría que el actor de Hollywood busque dicha adquisición para hacer las cosas de acuerdo a su gusto.