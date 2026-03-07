Tiene 19 años, suma 8 goles en 6 partidos y ahora busca ganarse un lugar en un histórico de Europa

En los últimos meses, varios futbolistas jóvenes se han ido a jugar a Europa, ya sea en calidad de préstamo o en venta definitiva, como lo fue el caso de Obed Vargas, quien llegó a un equipo histórico como lo es el Atlético de Madrid. Los mismos pasos sigue un delantero que tiene 19 años y suma 8 goles en poco más de 6 partidos.

Víctor Hernández está a prueba con el SC Braga de Portugal, equipo que le hizo la invitación a mostrarse, luego de llamar la atención por el buen momento futbolístico que pasa y por reventarla en la Tercera División Profesional, mejor conocida como Liga TDP, donde juega un peruano tras ser rechazado por la cantera de Chivas.

Víctor Hernández está a prueba con el SC Braga.|@sectorbasicas

De acuerdo con el periodista Yeudiel Pacheco, Hernández juega para Pachuca TDP y en el presente torneo suma 8 goles en 604 minutos; es decir, poco más de 6 partidos completos, por lo que ahora buscará replicar lo mismo con el SC Braga y ganarse un lugar en un equipo que ya tuvo anteriormente presencia mexicana.

TE PUEDE INTERESAR:



SC Braga y su relación con México

El equipo portugués se fijó en Víctor, pero antes de él ya había tenido un elemento mexicano allá por verano de 2022, cuando contrató a Diego Lainez, quien llegó en calidad de préstamo, proveniente del Real Betis, donde tenía nula participación y prefirió salir para ser tomado en cuenta para el Mundial de Qatar.

El extremo llegó a préstamo, pero con opción de compra definitiva en caso de que cumpliera con las expectativas del club.

Sin embargo, el paso del ahora jugador de Tigres fue efímero, pues solo permaneció un semestre, en los que disputó 12 partidos, entre ellos 3 de la Europa League, otros 3 en la Copa de Portugal y 6 en la Primeira Liga, donde marcó su único gol.