Todos los mexicanos enojados por esto que dijo la prensa europea sobre un triunfo de Checo Pérez

Sergio Checo Pérez aún no se ha montado al monoplaza de la escudería Cadillac y ya recibió "golpes" por parte de la prensa europea. Resulta que un periodista borró de su cabeza el triunfo del piloto tapatío con la escudería Red Bull en el Gran Premio de Singapur del año 2022 en medio de una entrevista con Max Verstappen.

Luego de lo que fue el GP de Azerbaiyán 2025, donde el piloto neerlandés se quedó con la victoria, llega el Gran Premio de Singapur, un circuito que suele ser difícil para la escudería de Red Bull. En este contexto, la prensa cuestionó las posibilidades de ganar en dicha pista, ya que es un trazado donde "nunca ha ganado Red Bull".

Getty Images Checo Pérez ganó el GP de Singapur 2022

Este cuestionamiento tomó por sorpresa a Verstappen y es que el reportero se olvidó que Checo Pérez logró ganar allí en el año 2022. Además, Sebastian Vettel, expiloto de Red Bull, también obtuvo tres victorias en Singapur. Por esta razón, Max no se quedó callado al oír las palabras del periodista.

“Bueno yo no he ganado, pero Red Bull sí, ¿no?”, fue lo que respondió el corredor neerlandés en conferencia de prensa tras ganar el Gran Premio de Azerbaiyán. Cabe destacar que el último triunfo de Red Bull en Singapur fue con Checo Pérez al mando, quien finalizó en la primera posición. En aquella ocasión, Charles Leclerc y Carlos Sainz, ambos pilotos de Ferrari en ese momento, acompañaron al mexicano en el podio.

Checo Pérez se prepara para regresar a la Fórmula 1

Luego de un “año sabático”, Checo Pérez espera con ansias su regreso a la F1 y reveló cómo será su plan inmediato para regresar a la competencia: “La siguiente semana voy a estar en la fábrica, en Charlotte y en Inglaterra. Voy a estar ya en el simulador y está en planes que pruebe un coche de Fórmula 1, primero para trabajar y estar lo más preparados posibles para el inicio de año”, manifestó en Radio Mitre.