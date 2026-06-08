Toluca tiene al único jugador de la Liga BBVA MX que ganó todo lo que se puede ganar

Toluca es un antes y un después de Antonio “Turco” Mohamed, ya que el argentino volvió a poner al club en el pedestal de los más grandes al obtener 5 campeonatos en un lapso de 1 año y medio. Es en esta era que un jugador ganó todo lo que se puede ganar en la Liga BBVA MX, que en el Clausura 2026 vivió un gran momento con 27 debuts.

Paulinho es el jugador histórico del conjunto escarlata, pues en un lapso de 2 años conquistó todos los títulos por haber en el futbol mexicano. Incluso, su buen momento lo llevó a ser convocado nuevamente a la Selección de Portugal en la Fecha FIFA de marzo para enfrentar al combinado azteca tras no ser considerado durante 6 años.

Paulinho ha ganado un dinfín de títulos en sus 2 años en México.|MEXSPORT

De acuerdo con estadísticas de la página Fan Diablo, el portugués ha ganado lo siguiente:



Bicampeonato de la Liga BBVA MX Clausura y Apertura 2025

Campeón de campeones 2025

Campeón de Campeones Cup

Concachampions 2026

Tricampeón de goleo

Campeón de goleo de la Concachampions

Mejor goleador, mejor delantero y mejor jugador de la Liga BBVA MX

Mejor jugador de la Concachampions.

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Paulinho y su historia con Toluca

El jugador de 33 años había jugado toda su carrera en Portugal hasta que en verano de 2024 Toluca se interesó en él y lo fichó. Esta elección fue uno de los mejores aciertos del club, pues el delantero ha hecho historia en la institución.

https://x.com/FanDiablo2/status/2063761618727514203?s=20

En su primer torneo con los Diablos Rojos, el delantero salió campeón de goleo, título que se llevó de manera consecutiva en 3 ocasiones. Un semestre después fue cuando Mohamed llegó al club y empezó a ganar campeonatos a diestra y siniestra.

Con base en las estadísticas anteriores, Paulinho quedará para la historia del futbol mexicano como uno de los mejores extranjeros que han jugado en el país al tener un buen arranque en la Liga BBVA MX.