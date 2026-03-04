La IA revela qué posibilidades tiene Toluca de ganar este Clausura 2026 y ser tricampeón

Toluca sigue siendo uno de los claros candidatos a llevarse el Clausura 2026. Los dirigidos por Antonio Mohamed vencieron ajustadamente por 3-2 a Pumas en la Jornada 9 de la Liga BBVA MX y se ubican en la segunda posición de la tabla. En este contexto, la inteligencia artificial de ChatGPT realizó un análisis extendido para conocer cuáles son las probabilidades de que los Diablos Rojos sean campeones y obtengan el tricampeonato.

De acuerdo a la herramienta de Open AI, Toluca es el equipo de la Liga BBVA MX con más probabilidades de ser campeón del Clausura 2026. Su análisis arrojó que los escarlatas tienen entre 16 y 20 por ciento de chances de quedarse con el título. Sin embargo, ChatGPT remarca que el torneo mexicano es volátil, por lo que las probabilidades cambian en cada jornada.

Toluca es el equipo con más probabilidades de ser campeón|Crédito: Toluca FC / X

La IA menciona que cada equipo juega 17 fechas y después la liguilla elimina por cruces, lo que puede alterar las probabilidades profundamente. Si bien es cierto que estar bien posicionado en la fase regular aumenta las chances, pero no garantiza nada (sucede con frecuencia que segundos o terceros salen campeones). Por este motivo, la respuesta final de Toluca tricampeón debe tomarse con pinzas.

TE PUEDE INTERESAR:



De todos modos, la inteligencia artificial concluyó que Toluca tiene una de las probabilidades más altas de ganar el Clausura 2026, estimadas alrededor del 16 %–20 %, colocándolo en el grupo corto de favoritos junto con Chivas, Cruz Azul, América y Pumas. No obstante, aún queda la mitad de la fase regular y toda la Liguilla, por lo que cualquier cosa puede pasar.

Los principales rivales de Toluca en el Clausura 2026

Hasta el momento, la Liga BBVA MX presenta con tres equipos en gran estado de forma y dos de ellos podrían competir de igual a igual contra Toluca. Los Diablos Rojos son, claramente, uno de ellos. Sin embargo, en la lista aparecen Cruz Azul y Chivas, equipos que completan el top 3 del Clausura 2026 en la actualidad.

El cuadro escarlata cuenta con la ventaja de ya haber derrotado al Guadalajara por 2-0 en el Estadio Nemesio Diez por la Jornada 8 del Clausura 2026. No obstante, Toluca empató 1-1 contra Cruz Azul, también en condición de local, en la Jornada 5. Ambos son los equipos que más podrían complicar a los de Mohamed en el objetivo de obtener el tricampeonato.

