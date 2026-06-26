La figura máxima de Cruz Azul podría marcharse a otro equipo de la Liga BBVA MX

El cuerpo técnico de Joel Huiqui se encuentra planificando la estructura del equipo de Cruz Azul para afrontar el Apertura 2026. Si bien es cierto que todos los ojos están puestos sobre los posibles jugadores que podrían llegar a La Máquina, también hay elementos que podrían dejar la institución en los próximos días. Gabriel ‘Toro’ Fernández es uno de ellos, quien todavía no ha definido su situación contractual.

Si bien es cierto que el delantero uruguayo fue clave para Cruz Azul en la primera parte del Clausura 2026, comenzó a perder terreno tras la lesión muscular que padeció en el inicio de la Liguilla. Teniendo en cuenta que su contrato tiene un alto costo y qué, además, ocupa una plaza de jugador extranjero, la directiva está analizando dar salida a Fernández. Sin embargo, su futuro podría estar dentro de la Liga BBVA MX.

|Instagram Gabriel Fernández / @toro_fernandez19

¿Toro Fernández a otro equipo de la Liga BBVA MX?

Sabiendo que la renovación con La Máquina se estancó de forma definitiva, diversos reportes comenzaron a mencionar que la salida de ‘Toro’ Fernández está prácticamente definida por la directiva celeste. Pero eso no es todo, ya que la misma información señala que el atacante charrúa tendría pláticas avanzadas con otro equipo de la Liga BBVA MX para continuar con su carrera.

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Lo cierto es que el club de este equipo mexicano no ha sido revelado hasta el momento, pero Fernández estaría cómodo en México, por lo que buscaría mantenerse en la Liga BBVA MX. Desde Cruz Azul buscan vender como sea al ‘Toro’ en este mercado de verano, ya que su vínculo con la institución terminará el próximo 31 de diciembre. En caso de que esto suceda, no recuperarán dinero con su salida.

Gabriel “Toro” Fernández|@toro_fernandez19

Cabe destacar que La Máquina había invertido alrededor de 11 millones de dólares para contar con los servicios de Gabriel Fernández. Puertas adentro saben que será imposible siquiera acercarse a dicha cifra, pero confían en que podrían recuperar cierta parte del dinero si logran negociar su venta.

Cuál es el valor de mercado de Toro Fernández hoy

De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Transfermarkt, el delantero charrúa mantiene un valor de mercado de 1,5 millones de euros, aproximadamente unos 2 millones de dólares. Desde su llegada a La Noria en 2024, su precio no ha hecho más que bajar y se ha reducido prácticamente a la mitad.

Esto se debe, principalmente, a su edad. Con 32 años su valor de reventa es demasiado bajo. Además, las lesiones no le han permitido tener una regularidad marcada en el tiempo, factores que influyeron en el precio final que ostenta hoy en 2026.