Este fue el trágico destino que tuvo el primer Pentagón de la historia

En estos momentos el manto del Penta es uno de los más exitosos y con más aura del presente. Sin embargo, para conseguir eso se requirió de mucho trabajo e incluso de quitarse una maldición de encima. Y justamente todas esas adversidades comenzaron con un hombre, el primero que llevó el nombre de Pentagón, quien estuvo al borde de la muerte mientras se desenvolvía como luchador.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

¿Qué le pasó al primer Pentagón, donde comenzó la maldición?

El nombre detrás del hombre de la máscara es Jesús Andrade Salazar, quien comenzó su carrera como profesional en otra compañía de lucha libre, pero después llegó a la AAA con el licenciado Antonio Peña. Allí inició como el Santo Negro y posteriormente le dieron el personaje de Pentagón. Su talento siempre lo puso en buen sitio, razón por la que enemistó de gran forma con Octagón, a tal grado que muchos lo preferían a él que al ídolo de los niños.

Sin embargo, su vida sufrió un trágico giro cuando a mitad de una función de lucha libre sufrió un paro cardiorrespiratorio, consecuencia de una mala caída donde sus cervicales chocaron con su médula espinal. En ese momento perdió la vida, lo intentaron reanimar con RCP y fue hasta el hospital donde los revivieron con desfibriladores.

¿Pentagón volvió a luchar tras su muerte en el ring?

Fueron ocho minutos los que estuvo muerto y eso trajo severas complicaciones a su salud. Quedó en coma y despertó días después, indicándole los doctores, de la suerte que tuvo de no quedar en estado vegetativo. Sin embargo, el daño estaba hecho. En el hospital intentó quitarse la vida, pero sin lograrlo, meses después volvió a caminar.

Lamentablemente para él, y con toda la lógica del mundo tras vivir un accidente tan fuerte, no pudo volver a la lucha libre cuando vivía el momento más pleno de su carrera como Pentagón. Por ello, ha dedicado su vida a hablar a lo largo del país sobre aquel accidente sufrido el 6 de marzo de 1996.