El Tuca sobre México: “Miedo al éxito es por una falta de mentalidad”

La Selección de México no vive la mejor actualidad para hacer su presentación en la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, el equipo del Tata Martino perdió en su último partido amistoso ante Colombia, dejando escapar una victoria que mantenían con cierta contundenci; en la última parte de su proceso en general, los resultados no han sido acompañados de un funcionamiento alentador.

Muy fiel a su estilo, Tuca Ferreti habló sobre los problemas que no dejan crecer al futbol en México como debería. Y analizó cuál ha sido una de las principales carencias de la Liga MX que dejan estancado al equipo nacional en las competencias de mayor nivel en el panorama internacional.

El lado B de Luis Chávez , defensa de la Selección Mexicana | Seamos Héroes

Te puede interesar: Santiago Giménez con mejor porcentaje goleador para Selección Mexicana

Las palabras de Tuca ferreti sobre Selección de México

Historicamente la participación de México en Copas del Mundo ha estado marcada por fracasos y por el clásico ‘ya merito’ en partidos determinantes, la falta de concentración en momentos claves ha privado a la Selección Mexicana de trascender en las competiciones importantes, por lo que el Tuca afirmó que es más el temor a triunfar que a perder...

“Te vas a boicotear, prefieres bajar porque estando arriba explotas, pienso es más miedo al éxito que al fracaso, es una idiosincrasia”, aseguró.

Además el ex técnico de los Tigres mencionó que el entorno de la Selección de México no es el más alentador, pues muchas veces sólo se desea que le vaya mal: “Yo veo que hay muchos que están echando porras para que pierdas o que caigas. El miedo al éxito es por una falta de mentalidad porque cuanto más ganes, más te exijo, y si no estás preparado mentalmente te vas a boicotear”, afirmó el Tuca Ferreti.

Te puede interesar: Santiago Giménez con mejor porcentaje goleador para Selección Mexicana

El Tuca también expresó cuál ha sido una de las deficiencias más grandes en México para poder competir a nivel selecciones, donde la falta de formación en las categorías inferiores permea en la poca exportación azteca en el extranjero...

“Son más jugadores de talento, porque no puede ser debut y despedida, podría tener en 31 años, a lo mejor 400 jugadores debutados. Hay que consolidar. Pienso que hay deficiencia en fuerzas básicas, tal vez por la política. Aquí en el estado (Nuevo León) la exigencia es ser campeón, no debutar jugadores, lo que quieren es ser campeón, dijo Ferreti.