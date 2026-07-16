Vale 70 M, es argentino y sería el refuerzo de Club América para reemplazar a Raphael Veiga

El Club América mantiene abierta la búsqueda de refuerzos para el Apertura 2026. Mientras la directiva analiza distintas opciones, un mediocampista argentino comenzó a aparecer entre los candidatos como reemplazo de Raphael Veiga, que sería baja. Su situación en River Plate podría facilitar una negociación durante el actual mercado de fichajes.

A pocos días del inicio del campeonato, Giuliano Galoppo volvió a ser relacionado con las Águilas, que busca refuerzos. De acuerdo con información de un reconocido insider, el futbolista de 27 años es seguido por la directiva azulcrema. Su valor de mercado ronda los 70 millones de pesos mexicanos, tomando como referencia los 3.5 Md€ en los que está tasado por Transfermarkt.

Raphael Veiga no termina de despegar en el América|Crédito: Getty Images

Giuliano Galoppo sería opción para reemplazar a Raphael Veiga

Según el reporte, el América de Guillermo Almada sigue de cerca la situación del mediocampista argentino. River Plate ya no lo tendría dentro de sus planes deportivos y le habría comunicado que busque un nuevo equipo. Esa condición abre la posibilidad de una transferencia durante el actual mercado.

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Galoppo puede desempeñarse como mediocampista con llegada al área y también aportar en la generación de juego. Su perfil encajaría como una alternativa para cubrir la posible salida de Raphael Veiga. Sin embargo, el interés americanista todavía no se traduce en una negociación formal por el mediocentro de 27 años.

Almada da luz verde a la primera salida del Club América|Crédito: @ClubAmerica

El futuro de Giuliano Galoppo depende del mercado

El panorama para el argentino también incluye interés desde Europa. La misma información señala que el Fenerbahçe inició conversaciones para intentar ficharlo. Si el club turco presenta una oferta que convenza a River Plate, América tendría mayor competencia para quedarse con el jugador.

El valor de Giuliano Galoppo y su contrato

Giuliano Galoppo está tasado en 3.5 millones de euros, una cifra equivalente a cerca de 70 millones de pesos mexicanos. Además, mantiene contrato con River Plate hasta diciembre de 2028. El club argentino buscaría una venta definitiva y no una cesión, por lo que cualquier interesado deberá presentar una oferta para negociar su salida.

Los números de Giuliano Galoppo en la última temporada

De acuerdo a los datos de BeSoccer, esta ha sido la última temporada de Giuliano Galoppo: